Акції у Європі впали на тлі підготовки США до блокади Ормузької протоки

Європейські фондові ринки розпочали тиждень у червоній зоні: учасники ринку оцінюють події вихідних на Близькому Сході, зокрема, провал переговорів США та Ірану в Пакистані та підготовку американських військових до блокади Ормузької протоки, пише CNBC.

Падіння фондового ринку

На цьому фоні загальноєвропейський індекс Stoxx 600 у перші хвилини торгів провалився на 0,64%, французький CAC 40 упав на 0,83%, німецький DAX у мінусі на символічні 0,01% щодо попереднього закриття, британський FTSE 100 упав на 0,53%.

Що кажуть аналітики

«Зараз ринок значною мірою повернувся до умов, які діяли до припинення вогню (між США та Іраном на початку квітня, за винятком того, що тепер Штати також заблокують потоки нафти, що залишилися, через Ормузьку протоку, пов'язані з Іраном (до 2 млн барелів)», — зазначив аналітик MST Marquee Сол.

