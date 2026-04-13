Єврозона зросла майже вдвічі: як поширювалося євро з 1999 року

З моменту свого введення в обіг у 1999 році євро поширилося на більшу частину Європи, ставши однією з найбільш широко вживаних валют у світі. Visualcapitalist показало, як єврозона розширилася з моменту її заснування в 1999 році, використовуючи офіційну статистику Європейського Союзу за 2026 рік.

У січні 2026 року Болгарія стала 21-м членом єврозони, що стало першим розширенням валютного блоку з моменту приєднання Хорватії у 2023 році.

Єврозона: Огляд зростання

1999: 12 членів-засновників

2001−2015: Поступове розширення по всій Південній та Східній Європі

2023−2026: Два нових члени (Хорватія та Болгарія)

Сьогодні: 21 країна використовує євро

Єврозона станом на 2026 рік

Єврозону було утворено в 1999 році 12 країнами-засновницями з Північної та Західної Європи, включаючи Францію, Німеччину, Італію та Іспанію. Відтоді до неї приєдналися ще дев'ять країн, зокрема нещодавно Хорватія у 2023 році та Болгарія у 2026 році.

Згідно з валютними угодами з Європейським Союзом, чотири європейські мікродержави також можуть використовувати євро, незважаючи на те, що не є членами єврозони: Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан.

Коли європейські країни почали використовувати євро

Єврозона є найбільшим валютним союзом у світі, а її монетарна політика встановлюється Європейським центральним банком зі штаб-квартирою у Франкфурті, Німеччина. Валюти на інших континентах, такі як західноафриканський франк КФА, прив'язані до євро як спадщина їхнього історичного зв'язку з французьким франком.

Загалом до Європейського Союзу приєдналася 21 з 27 країн-членів, включаючи п'ять найбільших економік блоку та всіх його членів-засновників. Союз, як відомо, пережив кризу наприкінці 2000-х та на початку 2010-х років, коли кілька членів єврозони, включаючи Італію, Грецію та Іспанію, одночасно постраждали від фінансових криз.

Майбутнє єврозони

Очікується, що всі країни-члени ЄС перейдуть на євро після досягнення певних валютних критеріїв. Єдиним винятком із цього правила є Данія, яка у 1990-х роках домовилась про постійний виняток, що дозволило їй юридично уникати впровадження євро скільки завгодно. До виходу з ЄС у 2020 році Велика Британія також отримала такий виняток.

П'ять країн ЄС — Чехія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція — досі не використовують євро, попри те, що очікується, що вони зрештою його запровадять.

Однак прогрес був нерівномірним. Приєднання до євро вимагає дотримання суворих економічних критеріїв, а участь у системі ERM II залишається добровільною, що уповільнює шлях до її впровадження для кількох країн.

Одностороннє прийняття євро

Окрім 21 члена єврозони та чотирьох мікродержав з валютними угодами, є дві європейські країни, які односторонньо прийняли євро: Косово та Чорногорія.

Ці дві країни, які відокремилися від Сербії у 2000-х роках, прийняли євро у 2002 році, до цього використовуючи німецьку марку замість югославського динара. Під час переходу від марки до євро обидві перейшли на нову валюту, незважаючи на відсутність дозволу на це з боку Європейського Союзу та, як наслідок, неможливість карбувати власні банкноти.

ЄС загалом не схвалює таку практику одностороннього введення євро країнами, що не входять до ЄС. Фактично, посадовці ЄС навіть зазначали, що одностороннє введення євро може поставити під загрозу остаточне вступ країни до Європейського Союзу.