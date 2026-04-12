Битва пального 2026: скільки коштує «сотня» пробігу та чи вигідно тепер ГБО

Різке подорожчання нафтопродуктів у другому кварталі 2026 року змусило українців переглянути економіку своїх поїздок. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували вартість 100 км пробігу на прикладі Volkswagen Golf VII — моделі, що має версії під усі види пального.

Методологія: реальні витрати проти цін квітня

Для розрахунків брали не «паспортні» дані, а реальні показники змішаного циклу.

Бензин: 73 грн/л

Дизель: 90 грн/л

Автогаз (LPG): 49 грн/л

Електрика: від 2,16 грн (нічний тариф) до 26 грн (публічна швидка зарядка DC).

Скільки коштує 100 км пробігу у квітні 2026 року

Електромобіль (нічний тариф) — 38 грн. Найвигідніший сценарій. Витрати у 14 разів нижчі, ніж на бензині.

Електромобіль (денний побутовий тариф) — 76 грн. Все ще значно дешевше за будь-яке авто на ДВЗ.

Електромобіль (публічна AC-зарядка) — 368 грн. Вартість починає наближатися до паливних авто.

Електромобіль (швидка DC-зарядка) — 455 грн. Економія майже зникає — ціна на рівні бензинових та дизельних версій.

Дизельне пальне (1.6 TDI) — 495 грн. Попри низьку витрату (5,5 л), ціна пального у 90 грн/л робить цей варіант дорогим.

Бензин (1.4 TSI) — 511 грн. Стандартний показник для сучасного турбодвигуна за ціни 73 грн/л.

ГБО (LPG) — 544 грн. Найдорожчий варіант пробігу у квітні 2026 року.

Головні висновки дослідження

Крах економії ГБО

Вперше за історію спостережень експлуатація авто з газобалонним обладнанням стала найдорожчою. Висока ціна газу (49 грн/л) у поєднанні з особливостями споживання (10,5 л газу + 0,4 л бензину) повністю нівелювали сенс встановлення ГБО.

Дизельний паритет

Через захмарну ціну дизеля (90 грн/л) його перевага у низькій витраті пального більше не приносить суттєвої вигоди. Різниця з бензиновим Golf складає лише 16 грн на 100 км, що не покриває дорожче сервісне обслуговування дизельних систем.

Електромобілі: все вирішує «розетка»

Електрокар залишається супер-економним лише за умови доступу до домашньої мережі. Якщо власник змушений користуватися виключно швидкими зарядками на трасах чи в місті, вартість кілометра пробігу зрівнюється з традиційними авто.

Підсумок

У поточних реаліях України вартість поїздки залежить не стільки від технології під капотом, скільки від того, де ви заправляєтесь. Якщо у вас немає доступу до дешевої домашньої електромережі, експлуатація сучасного електрокара стає майже такою ж дорогою, як і авто з двигуном внутрішнього згоряння. А ера «дешевого газу», схоже, остаточно пішла в минуле.

Обмеження дослідження

Розрахунок враховує лише прямі витрати на енергоносії. У ньому не відображені:

амортизація та втрата ринкової вартості;

витрати на технічне обслуговування;

страхування та податки;

знос шин і витратних матеріалів.

