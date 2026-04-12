Різке подорожчання нафтопродуктів у другому кварталі 2026 року змусило українців переглянути економіку своїх поїздок. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували вартість 100 км пробігу на прикладі Volkswagen Golf VII — моделі, що має версії під усі види пального.
Битва пального 2026: скільки коштує «сотня» пробігу та чи вигідно тепер ГБО
Методологія: реальні витрати проти цін квітня
Для розрахунків брали не «паспортні» дані, а реальні показники змішаного циклу.
- Бензин: 73 грн/л
- Дизель: 90 грн/л
- Автогаз (LPG): 49 грн/л
- Електрика: від 2,16 грн (нічний тариф) до 26 грн (публічна швидка зарядка DC).
Скільки коштує 100 км пробігу у квітні 2026 року
- Електромобіль (нічний тариф) — 38 грн. Найвигідніший сценарій. Витрати у 14 разів нижчі, ніж на бензині.
- Електромобіль (денний побутовий тариф) — 76 грн. Все ще значно дешевше за будь-яке авто на ДВЗ.
- Електромобіль (публічна AC-зарядка) — 368 грн. Вартість починає наближатися до паливних авто.
- Електромобіль (швидка DC-зарядка) — 455 грн. Економія майже зникає — ціна на рівні бензинових та дизельних версій.
- Дизельне пальне (1.6 TDI) — 495 грн. Попри низьку витрату (5,5 л), ціна пального у 90 грн/л робить цей варіант дорогим.
- Бензин (1.4 TSI) — 511 грн. Стандартний показник для сучасного турбодвигуна за ціни 73 грн/л.
- ГБО (LPG) — 544 грн. Найдорожчий варіант пробігу у квітні 2026 року.
Головні висновки дослідження
Крах економії ГБО
Вперше за історію спостережень експлуатація авто з газобалонним обладнанням стала найдорожчою. Висока ціна газу (49 грн/л) у поєднанні з особливостями споживання (10,5 л газу + 0,4 л бензину) повністю нівелювали сенс встановлення ГБО.
Дизельний паритет
Через захмарну ціну дизеля (90 грн/л) його перевага у низькій витраті пального більше не приносить суттєвої вигоди. Різниця з бензиновим Golf складає лише 16 грн на 100 км, що не покриває дорожче сервісне обслуговування дизельних систем.
Електромобілі: все вирішує «розетка»
Електрокар залишається супер-економним лише за умови доступу до домашньої мережі. Якщо власник змушений користуватися виключно швидкими зарядками на трасах чи в місті, вартість кілометра пробігу зрівнюється з традиційними авто.
Підсумок
У поточних реаліях України вартість поїздки залежить не стільки від технології під капотом, скільки від того, де ви заправляєтесь. Якщо у вас немає доступу до дешевої домашньої електромережі, експлуатація сучасного електрокара стає майже такою ж дорогою, як і авто з двигуном внутрішнього згоряння. А ера «дешевого газу», схоже, остаточно пішла в минуле.
Обмеження дослідження
Розрахунок враховує лише прямі витрати на енергоносії. У ньому не відображені:
- амортизація та втрата ринкової вартості;
- витрати на технічне обслуговування;
- страхування та податки;
- знос шин і витратних матеріалів.
