Великодній кошик-2026: як змінилися ціни за рік

Напередодні Великодніх свят Держстат в Івано-Франківській області оприлюднив порівняльний аналіз цін на продукти, що традиційно складають великодній кошик. Аналітики порівняли середні споживчі ціни березня 2026 року з аналогічним періодом минулого року.

Як змінилася вартість окремих продуктів?

За рік більшість святкових продуктів суттєво додали в ціні. Найбільше подорожчали м'ясні вироби та яйця.

Динаміка цін на продукти (березень 2026 до березня 2025):

Яловичина (1 кг): 365,52 грн проти 304,91 грн (+19,9%)

Яйця (10 шт): 73,25 грн проти 58,65 грн (+24,9%)

Ковбаси варено-копчені (1 кг): 407,00 грн проти 339,46 грн (+19,9%)

М’ясні делікатеси (1 кг): 510,11 грн проти 421,81 грн (+20,9%)

Сало (1 кг): 189,10 грн проти 156,60 грн (+20,8%)

Свинина (1 кг): 212,62 грн проти 188,59 грн (+12,7%)

Вершкове масло (200 г): 101,63 грн проти 98,01 грн (+3,7%)

Сири м’які жирні (1 кг): 221,03 грн проти 211,66 грн (+4,4%)

Що подешевшало?

Приємним винятком стали бакалійні товари:

Борошно пшеничне (1 кг): 19,11 грн проти 19,41 грн (-1,5%)

Цукор (1 кг): 26,84 грн проти 32,04 грн (-16,2%)

Загальна вартість кошика

Якщо скласти умовний набір із зазначених продуктів (по 1 кг м'яса кожного виду, сала, ковбас, делікатесів, сиру, цукру та борошна, а також десятка яєць та пачки масла), то загальна сума витрат зросла наступним чином:

Березень 2025 -1 931 грн

Березень 2026 — 2 226 грн

Таким чином, середня вартість великоднього кошика за рік зросла приблизно на 15,3%.

Головним чинником подорожчання став «м'ясний набір» та яйця, тоді як стабільні ціни на борошно та здешевлення цукру дещо стримали загальний темп зростання вартості святкового столу.