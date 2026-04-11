В Ощадбанку анонсували нічну паузу в роботі сервісів: що буде недоступно

Державний Ощадбанк попередив своїх клієнтів про проведення масштабних планових технічних робіт. Через оновлення системи в ніч із суботи на неділю, з 11 на 12 квітня, більшість сервісів банку тимчасово не працюватимуть. Про це повідомляє пресслужба банку.

Час проведення робіт

Обмеження триватимуть шість годин: з 00:00 до 06:00.

Протягом цього періоду клієнти можуть зіткнутися із затримками або відмовами в проведенні таких транзакцій:

Розрахунки картками: будь-які операції з використанням карток Ощадбанку.

Банкомати та термінали: зняття готівки та операції в POS-терміналах банку.

Онлайн-банкінг: робота додатків «Мобільний Ощад» та «ОщадPAY».

Інтернет-платежі: оплата товарів та послуг на сайтах та сервісах.

Навіщо це потрібно?

У банку зазначають, що технічні роботи необхідні для підвищення стабільності та надійності системи, а також для впровадження нових функцій.

«Ми робимо все можливе, щоб роботи пройшли швидко, і вже після 06:00 12 квітня всі сервіси працюватимуть у повному обсязі», — повідомили у банку.