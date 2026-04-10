Італійський банк UniCredit готовий ліквідувати свій російський підрозділ

Італійська фінансова група UniCredit кардинально змінила стратегію виходу з російського ринку: замість продажу дочірнього «ЮніКредит Банку» розглядається варіант повної ліквідації бізнесу та повернення банківської ліцензії. Фінустанова вже розпочала прискорений розпродаж активів і масове скорочення персоналу. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Масштабне згортання замість пошуку покупця

Згідно з даними джерел, знайомих із планами італійської групи, наразі всередині російської «дочки» відбувається активне згортання операцій. Роздрібний бізнес у російських регіонах вже повністю зупинено, а корпоративний сегмент перебуває на стадії згортання.

Співрозмовники видання зазначають, що головна мета UniCredit на сьогодні — максимально стиснути обсяги бізнесу до мінімуму, капіталізувати отримані прибутки та офіційно здати ліцензію. У такий спосіб італійський інвестор зможе виконати вимоги щодо виходу з рф, зазнавши при цьому менших фінансових втрат у порівнянні зі спробами прямого продажу установи.

Податкові пастки та «математика» виходу

Ще у квітні 2024 року Європейський центральний банк (ЄЦБ) надіслав групі UniCredit офіційну вимогу прискорити згортання діяльності на території рф. Донедавна основним та пріоритетним сценарієм група бачила саме продаж активу. Однак через жорсткі регуляторні обмеження та збори з боку російської влади власник зміг би отримати на руки лише близько 10% від капіталу «ЮніКредит Банку».

Така математика зумовлена конфіскаційними правилами для інвесторів із так званих «недружніх країн». Згідно з ними, під час укладання угоди з продажу дисконт має становити не менше 60% від вартості чистих активів банку. Крім того, ще 35% іноземний власник зобов'язаний сплатити у вигляді прямого внеску до російського державного бюджету.

Заморожені мільярди на спецрахунках

Опитані юристи зазначають, що в разі повної ліквідації установи група отримає суттєво більше коштів, ніж під час класичного продажу з усіма відрахуваннями. Проте є вагомий нюанс: ці гроші будуть автоматично заблоковані.

Згідно з директивами російського Центробанку, виведення цих коштів на користь власника-нерезидента з «недружньої» держави законодавчо обмежене щонайменше до жовтня 2026 року. Надалі єдиним механізмом повернення капіталу для колишнього власника може стати процедура його обміну на російські активи, що заморожені на території Європейського Союзу. Утім, такий обмін вимагатиме безпрецедентного бюрократичного погодження — офіційного дозволу урядової комісії, Центробанку рф та особистого указу російського диктатора.