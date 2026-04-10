10 квітня 2026, 17:22

Ринки на максимумах: чи готові інвестори до різкого розвороту

Світові фінансові ринки стрімко відновлюються та наближаються до історичних максимумів, попри війну на Близькому Сході та суперечливі сигнали з боку США. Інвестори демонструють оптимізм, однак фундаментальні економічні показники та геополітичні ризики свідчать про можливу нестабільність і потенційний розворот тренду. Про це написав фінансист, засновник First Kyiv Investment Club, Іван Компан на своїй сторінці у Facebook.

Фото: pixabay

Ринки ігнорують геополітичні ризики

За тиждень ринок акцій впритул наблизився до історичних максимумів, начебто війни і не було, проковтнувши новини про перемир’я, які поки що мають вигляд «fake news», конструктивні переговори з керівництвом Ірану, яке ніхто не може достеменно ідентифікувати, та псевдовідкриття Ормузької протоки.

З початку війни, це вже був п’ятий раз, коли Трамп скасував свої власні ультиматуми, і, схоже, що Голлівуд може починати підготовку до зйомок продовження оскароносного фільму «Одна битва за іншою» під назвою «Один ультиматум за іншим». На черзі - «Одне перемир’я за іншим», а там вже й до «Один президент за іншим» недалеко.

А якщо по суті, то рішучий стрибок Трампа від «знищення цивілізації» до мирних переговорів додав ринкам трохи оптимізму — акції росли, дохідність облігацій падала, нафта дешевшала фантастичними темпами, золото і срібло дорожчали, криптовалюти підняли голову, долар слабшав — складалося враження, що всі кризи вже позаду і скоро у світі запанує мир та спокій.

Трохи згодом після оголошення «переможних» новин поповзли чутки, що іранські дрони підірвали нафтопровід в Саудівській Аравії, в ОАЄ від іранських атак постраждали інфраструктура, а протока, як була, так і залишається закритою. Винними у цьому, звісно, виявилися ізраїльтяни, котрі продовжували бомбардувати Ліван, традиційну базу терористичних угруповань, і Іран розцінив це як порушення мирних домовленостей.

Проблему з Ізраїлем вирішили швидко: Трамп змусив Нетаньяху укласти перемир’я з Ліваном, що виявилося набагато простіше, ніж змусити українців залишити Донбас. Але навіть після цього протока залишається заблокованою і не віриться, що у Трампа є реальні механізми для її відкриття. Словом, не встигли ще кораблі віддати швартови та лягти на курс, а схоже, що доведеться командувати «Стоп машина!».

Економіка США сповільнюється, інфляція залишається високою

А поки інвестори грають з президентом Трампом у гру «вірю — не вірю», намагаючись вгадати, коли він каже правду, а коли трохи фантазує, американський уряд оприлюднив важливу інформацію щодо стану економіки країни:

  • У четвертому кварталі минулого року ВВП США виріс всього на 0.5%, і це після 3.8% та 4.4% у, відповідно, другому та третьому кварталах. Далася взнаки зупинка роботи уряду на 43 дні восени. Всього, за рік, економіка країни зросла на 2.1%, що менше, ніж 2.8% у 2024 та 2.9% у 2025-му.
  • Індекс РСЕ, яким ФРС вимірює інфляцію, в лютому склав 2.8%, базовий аж 3.0%. Це вже 60 місяць, рівно п’ять років, коли фактичні результати суттєво перевищують цільовий показник центрального банку у 2%. І зауважте, що це лише показники лютого, коли війна ще не почалася, а нафта була дешевою.
  • Індекс споживчої інфляції у березні, вже з урахуванням нових реалій на Близькому Сході, склав 3.3%, базова інфляція на рівні 2.6%, що трохи краще, ніж очікували, але все далі від бажаних цілей.

Що в підсумку?

Звісно, головний результат тижня — це чергова вражаюча перемога Президента Трампа, який, здається, тільки й мріє про укладення найсправедливішого та найміцнішого миру з вартовими ісламської революції в ім'я демократії та свободи.

Для нього критично важливо хоч якось закінчити іранську авантюру найближчим часом, бо інакше його політична кар'єра може закінчитися достроково. Економіка США тримається, але інфляція стає все більшою проблемою і, на мою думку, не варто очікувати зниження відсоткової ставки ФРС найближчим часом, на що так розраховували ринки.

Не сумніваюся, що інвестори розуміють це не гірше за нас, просто не мають права не реагувати на переможні реляції президента, тому й штовхають індекси вгору. Але, якщо придивитися уважніше, то обсяги торгів невеликі, і навряд чи можна говорити про стійке зростання в найближчому майбутньому.

Фундаментальних економічних причин для цього немає, швидше навпаки: іранська війна триває, протока залишається закритою, і що важливо — ціни на інвестиційні активи залишаються високими, як і до війни. А як казав Говард Маркс: «Найбільший ризик … є наслідком занадто високих цін. Це не теоретичний ризик; він цілком реальний».

Тому, гляньте уважніше на свої портфелі і подумайте, чи готові ви до можливого «бада-бум», навіть невеличкого, чи як і раніше сповнені оптимізму і вірите, що «Трамп все вирішить»?

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
