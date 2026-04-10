Замість примусу — добровільність: Мінсоцполітики готує нову концепцію пенсійної реформи

Міністерство соціальної політики України кардинально змінило підхід до впровадження накопичувальної системи. Головна новація — відмова від ідеї обов’язкових накопичень на користь добровільної моделі. Про це розповів Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Як працюватиме «автозапис»?

Нова модель передбачає систему автоматичного зарахування: кожного працівника за замовчуванням приєднуватимуть до накопичувального рівня зі сплатою внесків. Проте за людиною залишається право в будь-який момент відмовитися від цієї опції.

За словами Улютіна, досвід Європи доводить неефективність примусових накопичень. Для тих, хто все ж обере цю модель, держава обіцяє розробити надійні фінансові інструменти для захисту заощаджень від інфляції.

Чотири стовпи оновленої системи

Реформа передбачає структурування виплат за кількома напрямками:

Базова виплата: гарантована сума від держави для запобігання бідності серед літніх людей, незалежно від рівня їхнього минулого заробітку.

Страхова частина: виплата, що залежатиме виключно від стажу та обсягу сплачених внесків (без прив’язки до середньої зарплати по країні чи року виходу на пенсію).

Добровільні накопичення: кошти, які людина відкладає самостійно через систему «автозапису».

Реформа спецпенсій: виплати суддям та прокурорам більше не будуть тягарем для загальної солідарної системи — їх фінансуватимуть через окремі професійні механізми.

Ціна питання та терміни

За попередніми розрахунками, впровадження такої моделі у 2027 році коштувало б бюджету 150 млрд грн (стара система потребує 120−140 млрд грн).

Контекст

Попередні спроби провести пенсійну реформу у 2023 році провалилися через брак голосів у парламенті. Тепер уряд готує новий законопроєкт, який, за оптимістичними прогнозами Дениса Улютіна, Верховна Рада може ухвалити до кінця 2026 року.