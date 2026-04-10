Замість примусу — добровільність: Мінсоцполітики готує нову концепцію пенсійної реформи

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
10 квітня 2026, 17:12

Замість примусу — добровільність: Мінсоцполітики готує нову концепцію пенсійної реформи

Міністерство соціальної політики України кардинально змінило підхід до впровадження накопичувальної системи. Головна новація — відмова від ідеї обов’язкових накопичень на користь добровільної моделі. Про це розповів Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Замість примусу — добровільність: Мінсоцполітики готує нову концепцію пенсійної реформи
Фото: Денис Улютин

Як працюватиме «автозапис»?

Нова модель передбачає систему автоматичного зарахування: кожного працівника за замовчуванням приєднуватимуть до накопичувального рівня зі сплатою внесків. Проте за людиною залишається право в будь-який момент відмовитися від цієї опції.

За словами Улютіна, досвід Європи доводить неефективність примусових накопичень. Для тих, хто все ж обере цю модель, держава обіцяє розробити надійні фінансові інструменти для захисту заощаджень від інфляції.

Чотири стовпи оновленої системи

Реформа передбачає структурування виплат за кількома напрямками:

  • Базова виплата: гарантована сума від держави для запобігання бідності серед літніх людей, незалежно від рівня їхнього минулого заробітку.
  • Страхова частина: виплата, що залежатиме виключно від стажу та обсягу сплачених внесків (без прив’язки до середньої зарплати по країні чи року виходу на пенсію).
  • Добровільні накопичення: кошти, які людина відкладає самостійно через систему «автозапису».
  • Реформа спецпенсій: виплати суддям та прокурорам більше не будуть тягарем для загальної солідарної системи — їх фінансуватимуть через окремі професійні механізми.

Ціна питання та терміни

За попередніми розрахунками, впровадження такої моделі у 2027 році коштувало б бюджету 150 млрд грн (стара система потребує 120−140 млрд грн).

Контекст

Попередні спроби провести пенсійну реформу у 2023 році провалилися через брак голосів у парламенті. Тепер уряд готує новий законопроєкт, який, за оптимістичними прогнозами Дениса Улютіна, Верховна Рада може ухвалити до кінця 2026 року.

Роман Мирончук
Коментарі - 3

BigBend
BigBend
10 квітня 2026, 17:14
Так, а минулі внески як повернути?
roman731
roman731
10 квітня 2026, 17:30
Прошлые — никак и не за чем, но тут все просто: это всё новые законы для будущих людей, нынешних влада уже в утиль приговорила
Skeptik777
Skeptik777
10 квітня 2026, 19:45
Какіє прошлиє? Ти платив в НАКОПИЧУВАЛЬНУ? Солідарну ніхто не відміняє.
