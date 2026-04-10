Блокування Telegram в росії перевершило обмеження Signal та WhatsApp

У п'ятницю вранці доступність месенджера Telegram на території росії впала до критичного мінімуму — частка аномалій під час спроб з'єднання сягнула 95%. Про це повідомляє російське видання «Агентство» з посиланням на дані міжнародного дослідницького проєкту OONI.

За даними моніторингових систем, поточний показник аномалій у 95% є абсолютним максимумом від початку нового етапу обмежень, який стартував 20 березня. Для порівняння: ще в четвер рівень збоїв тримався на типовій для останніх днів позначці 79%. Статистика демонструє, що російські регулятори наразі блокують Telegram навіть жорсткіше, ніж офіційно заборонений Signal та фактично недоступний у країні WhatsApp (вранці п'ятниці обидва ці месенджери мали показник аномалій на рівні 89%).

Масштаб проблеми підтверджують локальні сервіси фіксації збоїв. Система Downdetector за останню добу зареєструвала 2,6 тисячі скарг. З труднощами стикаються й користувачі VPN-сервісів.

Паралельно російський трекер «Сбой.рф» лише за ранок п'ятниці отримав 469 повідомлень про неможливість підключення. Ця цифра становить 26% від загального обсягу скарг за весь попередній четвер (1771 звернення).