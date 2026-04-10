Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 квітня 2026, 11:00

Навігація в хаосі: як PRNext’26 визначав нові орієнтири для брендів

8 квітня 2026 року в Києві відбувся XXIII Міжнародний форум PRNext — ключова професійна подія у сфері корпоративних комунікацій і репутаційного менеджменту. Уже понад два десятиліття Форум об'єднує лідерів бізнесу, комунікаційної індустрії та медіа для обговорення актуальних викликів і формування нових стандартів галузі.

PRNext - ключова професійна подія у сфері корпоративних комунікацій і репутаційного менеджменту

Цьогорічною темою PRNext'26 стала «Навігація в хаосі» — відповідь на реальність, в якій бренди змушені діяти в умовах постійної турбулентності, швидких змін і відсутності стабільних орієнтирів.

У своєму keynote-виступі голова Оргкомітету PRNext, партнер PR-Service Agency, віцепрезидент Української PR-Ліги, д. е. н., проф. Олена Дерев’янко окреслила ключові трансформації у підходах до управління репутацією під впливом соціальних і технологічних процесів. За її словами, репутація сьогодні є стратегічним активом, що визначає стійкість бізнесу в умовах невизначеності.

Важливим елементом програми стала панельна дискусія з участю військовослужбовців і волонтерів, присвячена людському виміру війни, підтримці ЗСУ та ролі суспільства і бізнесу в цих процесах.

У фокусі PRNext'26 — соціальна відповідальність бізнесу у воєнний час, розвиток mil-tech брендів, трансформація ринку праці на рівні С-level, а також нові підходи до побудови корпоративної репутації. Окремий блок відбувся у форматі кейс-марафону «Сила бізнесу — країні», де провідні українські компанії представили власні проєкти та практики.

Значну увагу в програмі приділено технологіям та AI-трансформації комунікацій. Учасники обговорили зміни в роботі з брендами у складних категоріях, створення ефективного контенту в умовах обмежених ресурсів, а також роль репутації у залученні талантів і забезпеченні кібербезпеки бізнесу.

Кульмінацією Форуму традиційно стала церемонія нагородження переможців XI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти», який відзначає компанії, що демонструють системний і стратегічний підхід до побудови довіри.

Міжнародний форум PRNext є некомерційним професійним заходом, що реалізується завдяки внескам учасників і підтримці партнерів. Цьогоріч подію підтримали ПУМБ як фінансовий партнер, Kernel як аграрний, а також Київстар, Корпорація «АТБ», Henkel Україна, лінія магазинів EVA, «Епіцентр», «АрселорМіттал Кривий Ріг», Фабрика каталогів «Прінтстор Груп», EBA, «Вино України» / Wine of Ukraine та Укрвинпром, «Моршинська», «PepsiCo Україна», «Наш Формат», «Саміт-книга» та «Камелія».

Інформаційну підтримку форуму забезпечили провідні українські медіа: NV, «Апостроф», MMR, WoMo, Delo.ua, «Ми — Україна», OBOZ.ua, The Page, «Букви», «Еспресо», Dsnews.ua, «Мінфін», Mind.ua, РБК-Україна, Перший бізнесовий і Live Media HUB.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами