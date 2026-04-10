Навігація в хаосі: як PRNext’26 визначав нові орієнтири для брендів

8 квітня 2026 року в Києві відбувся XXIII Міжнародний форум PRNext — ключова професійна подія у сфері корпоративних комунікацій і репутаційного менеджменту. Уже понад два десятиліття Форум об'єднує лідерів бізнесу, комунікаційної індустрії та медіа для обговорення актуальних викликів і формування нових стандартів галузі.

Цьогорічною темою PRNext'26 стала «Навігація в хаосі» — відповідь на реальність, в якій бренди змушені діяти в умовах постійної турбулентності, швидких змін і відсутності стабільних орієнтирів.

У своєму keynote-виступі голова Оргкомітету PRNext, партнер PR-Service Agency, віцепрезидент Української PR-Ліги, д. е. н., проф. Олена Дерев’янко окреслила ключові трансформації у підходах до управління репутацією під впливом соціальних і технологічних процесів. За її словами, репутація сьогодні є стратегічним активом, що визначає стійкість бізнесу в умовах невизначеності.

Важливим елементом програми стала панельна дискусія з участю військовослужбовців і волонтерів, присвячена людському виміру війни, підтримці ЗСУ та ролі суспільства і бізнесу в цих процесах.

У фокусі PRNext'26 — соціальна відповідальність бізнесу у воєнний час, розвиток mil-tech брендів, трансформація ринку праці на рівні С-level, а також нові підходи до побудови корпоративної репутації. Окремий блок відбувся у форматі кейс-марафону «Сила бізнесу — країні», де провідні українські компанії представили власні проєкти та практики.

Значну увагу в програмі приділено технологіям та AI-трансформації комунікацій. Учасники обговорили зміни в роботі з брендами у складних категоріях, створення ефективного контенту в умовах обмежених ресурсів, а також роль репутації у залученні талантів і забезпеченні кібербезпеки бізнесу.

Кульмінацією Форуму традиційно стала церемонія нагородження переможців XI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти», який відзначає компанії, що демонструють системний і стратегічний підхід до побудови довіри.

Міжнародний форум PRNext є некомерційним професійним заходом, що реалізується завдяки внескам учасників і підтримці партнерів. Цьогоріч подію підтримали ПУМБ як фінансовий партнер, Kernel як аграрний, а також Київстар, Корпорація «АТБ», Henkel Україна, лінія магазинів EVA, «Епіцентр», «АрселорМіттал Кривий Ріг», Фабрика каталогів «Прінтстор Груп», EBA, «Вино України» / Wine of Ukraine та Укрвинпром, «Моршинська», «PepsiCo Україна», «Наш Формат», «Саміт-книга» та «Камелія».

Інформаційну підтримку форуму забезпечили провідні українські медіа: NV, «Апостроф», MMR, WoMo, Delo.ua, «Ми — Україна», OBOZ.ua, The Page, «Букви», «Еспресо», Dsnews.ua, «Мінфін», Mind.ua, РБК-Україна, Перший бізнесовий і Live Media HUB.