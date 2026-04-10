10 квітня 2026, 10:02

Нафта дорожчає через занепокоєння щодо стабільності поставок із Саудівської Аравії

Ціни на нафту зросли у п'ятницю, 10 квітня, через нову хвилю занепокоєння щодо стабільності поставок із Саудівської Аравії. Ситуацію ускладнює той факт, що рух танкерів через стратегічно важливу Ормузьку протоку залишається практично замороженим. Про це повідомляє Reuters.

Фото: pixabay

Поточні котирування

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 96 центів (1%) до $96,88 за барель.
  • Нафта марки WTI додала 78 центів (0,80%) і торгується на рівні $98,65 за барель.

Незважаючи на сьогоднішнє зростання ціни, за підсумками тижня обидва основні нафтові контракти (Brent та WTI) втратили близько 11% вартості. Це найбільше тижневе падіння з червня 2025 року, що пояснюється тимчасовим заспокоєнням ринків після оголошення двотижневого перемир'я між США та Іраном.

Удар по саудівському видобутку

Офіційне саудівське агентство SPA, посилаючись на джерело в Міністерстві енергетики, повідомило, що нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру королівства призвели до:

  • Скорочення потужностей видобутку на 600 000 барелів на добу.
  • Зниження пропускної здатності нафтопроводу «Схід-Захід» на 700 000 барелів на добу.

Аналітики банку ANZ зазначають, що ці звіти посилили побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні, що й підштовхнуло ціни вгору.

Криза в Ормузькій протоці

Попри режим припинення вогню, який було погоджено у вівторок за посередництва Пакистану, рух суден через протоку становить менше 10% від нормального обсягу.

Тегеран продовжує демонструвати контроль над водною артерією, вимагаючи від суден триматися виключно іранських територіальних вод. Більше того, іранські чиновники висловили ідею запровадження плати за прохід суден через протоку як частину майбутньої мирної угоди — пропозиція, яку вже відхилили лідери Заходу та морське агентство ООН.

Читайте також: Іран планує брати $1 за барель у біткоїнах з танкерів за прохід через Ормузьку протоку

Прогнози експертів

За оцінками JPMorgan, за шість тижнів конфлікту в регіоні Перської затоки ударами дронів і ракет було пошкоджено близько 50 об'єктів інфраструктури, що вивело з ладу близько 2,4 млн барелів нафтопереробних потужностей.

Найгірший сценарій: Джон Пайзі, президент Stratas Advisors, прогнозує, що ціна Brent може злетіти до $190 за барель, якщо блокада Ормузької протоки триватиме.

Оптимістичний сценарій: Якщо Іран дозволить відновити рух танкерів, ціни стабілізуються, але залишатимуться значно вищими за довоєнний рівень.

Нагадаємо

Енергетична криза почалася 28 лютого 2024 року після авіаударів США та Ізраїлю по території Ірану. Наразі дипломатичний прорив пов’язують із готовністю Ізраїлю почати прямі переговори з Ліваном, проте ситуація в самому Ірані залишається напруженою через триваючі локальні зіткнення.

Роман Мирончук
