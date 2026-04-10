Ера квадрильйонів: стейблкоїни можуть трансформувати світову економіку до 2035 року

Світова фінансова система стоїть на порозі фундаментальної трансформації. Згідно з останніми прогнозами, обсяг реальних транзакцій зі стейблкоїнами може сягнути $1,5 квадрильйона до 2035 року. Це значно перевищує весь сучасний ринок транскордонних платежів і вказує на те, що цифрові активи стають «новою кров’ю» світової економіки. Про це йдеться у звіті компанії Chainalysis.

Головними рушіями цього фінансового прориву стануть два фактори: глобальна передача капіталу молодим поколінням та повна інтеграція блокчейну в роздрібні розрахунки.

Великий зсув капіталу

Очікується, що починаючи з 2028 року, традиційні фінансові установи зіткнуться з найбільшою в історії демографічною зміною власників капіталу. Близько $100 трильйонів перейдуть від бебі-бумерів до міленіалів та зумерів.

Для цих поколінь криптовалюти є природним фінансовим інструментом — за даними опитувань, майже половина з них вже має досвід роботи з криптоактивами. Цей перехід автоматично додасть сотні трильйонів доларів до річного обігу стейблкоїнів, оскільки молодь віддає перевагу швидкості та прозорості блокчейну перед повільними банківськими переказами.

Стейблкоїни проти Visa та Mastercard

Часи, коли криптовалюта була складною технологією «не для всіх», минають. Стейблкоїни стають невидимою інфраструктурою, яка витісняє традиційні платіжні системи.

На відміну від банківських мереж, які потребують днів на обробку транзакцій та залучають безліч посередників, стейблкоїни забезпечують миттєвий розрахунок 24/7 з мінімальними комісіями.

Прогнозується, що до середини 2030-х років обсяг платежів у стейблкоїнах зрівняється з показниками Visa та Mastercard. Для покупця процес виглядатиме як звичайна оплата карткою, проте фактично гроші рухатимуться через блокчейн-рейки.

Великі гравці вже готуються до цієї реальності. Угоди на кшталт купівлі платіжним гігантом Stripe платформи Bridge свідчать про те, що стейблкоїни стають ядром майбутньої платіжної інфраструктури.

У 2025 році стейблкоїни вже обробили $28 трильйонів чистого економічного обсягу (без врахування активності ботів та спекуляцій). Якщо поточні темпи зростання у 133% на рік збережуться, то до 2035 року цифра у $1,5 квадрильйона стане реальністю.

Для традиційних банків цей прогноз є сигналом до негайної дії. Блокчейн стає новим стандартом фінансової «інженерії», і ті установи, які не зможуть інтегрувати ончейн-технології сьогодні, завтра опиняться поза межами глобального ринку платежів. Майбутнє належить тим, хто будує сервіси на нових рейках уже зараз.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що консорціум найбільших банків Швейцарії розпочав тестування державного стейблкоіну, забезпеченого швейцарським франком (CHF). Якщо випробування пройдуть успішно, влада країни розраховує запустити токен для розрахунків всередині країни та транскордонних платежів у 2027 році.