Швейцарські банки почали тестувати державний стейблкоїн, прив'язаний до франка

Консорціум найбільших банків Швейцарії розпочав тестування державного стейблкоіну, забезпеченого швейцарським франком (CHF). Якщо випробування пройдуть успішно, влада країни розраховує запустити токен для розрахунків всередині країни та транскордонних платежів у 2027 році. Про це пише Cointelegraph.

Проєкт Швейцарського нацбанку

У проєкті, який курує Швейцарський нацбанк, беруть участь UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank та BCV.

Спеціальний пільговий режим для стейблкоіна, регуляторна пісочниця, має працювати до кінця 2026 року.

Тестування проходить в «умовах реального регулювання»: за словами учасників проекту, пісочниця надасть банкам цифрове середовище для тестування окремих сценаріїв застосування стейблкоіну та допоможе накопичити досвід роботи з цифровими платежами.

Стейблкоін забезпечений національними резервами країни. Інфраструктуру для випуску стейблкоіна забезпечує компанія Swiss Stablecoin. У вересні три банки з зазначених шести — UBS, PostFinance і Sygnum Bank — завершили тестування депозитного токена з прив'язкою до швейцарського франка на блокчейні Ефіріума.

Банки відпрацьовували можливість переказу грошей між організаціями та фізичними особами, минаючи традиційні банківські канали, а також обмін токенів на реальні активи з дотриманням законів Швейцарії.

Проєктом курирувала Асоціація швейцарських банків. Стейблкоін CHF може стати першим регульованим стабільним токеном у Європі. Однак в обігу вже є щонайменше шість стейблкоінів, прив’язаних до швейцарського франка.

Найуспішнішим є Frankencoin (ZCHF), запущений у 2023 році. Його капіталізація перевищує $38,5 млн. При цьому не всі подібні токени виявилися успішними: стейблкоін CryptoFranc (XCHF), що випускається компанією Bitcoin Suisse, у 2024 році перестав існувати через недостатній попит.

Наприкінці лютого платформа AllUnity найбільшого за розміром активів німецького банку Deutsche Bank запустила стейблкоін із прив'язкою до швейцарського франка — токен CHFAU. Швейцарський франк вважається найстабільнішою національною валютою планети.