9 квітня 2026, 9:37

ЄС вводить «Євро-7»: що зміниться для водіїв уже з листопада 2026

З 29 листопада 2026 року в Європі почне діяти новий екологічний стандарт «Євро-7». Про це пише Ausnews.de.

Що зміниться

Нові правила для водіїв у ЄС з 29 листопада 2026 року: при купівлі нового автомобіля почне діяти екологічний стандарт «Євро-7».

Головне, що зміниться для покупців, — це отримання цифрового екологічного паспорта на автомобіль.

А також, якщо ви купуєте електромобіль, ви вперше отримаєте законну гарантію на акумуляторну батарею.

Хоча стандарт «Євро-7» офіційно діє ще з 29 травня 2024 року, обов'язкові вимоги для автомобілів почнуть діяти лише з 29 листопада 2026 року — з цієї дати всі нові моделі легкових автомобілів, що розробляються, повинні відповідати йому, а з кінця листопада 2027 року це правило пошириться на кожен новий автомобіль, що реєструється.

Головне нововведення — екологічний паспорт, який виробник зобов'язаний видавати разом з кожною новою машиною; цей паспорт, за даними ADAC, наочно показує, наскільки автомобіль екологічний, включаючи обсяг шкідливих викидів, витрату палива або електроенергії, а для електромобілів ще й запас ходу, і водії можуть переглянути його за QR-кодом або через бортовий комп'ютер.

Крім того, «Євро-7» змінює умови купівлі електромобілів: тепер надається гарантія на батарею — через 5 років або 100 000 км вона повинна зберігати не менше 80% початкової ємності, а через 8 років або 160 000 км — не менше 72%; також вводиться обов'язковий зимовий тест при мінус 7 градусах, щоб виробники чесно вказували реальний запас ходу в холодну пору, а завдяки екологічному паспорту при купівлі вживаного електромобіля можна буде легко перевірити поточний стан батареї.

«Євро-7» з листопада також регулює знос гальмівних колодок: що це означає?

Новий стандарт «Євро-7» вперше вводить правила не тільки для вихлопних газів, але й для найдрібніших частинок, які з’являються під час гальмування та зносу шин, і хоча це звучить складно, насправді це звичайна повсякденна проблема — експерти попереджають, що скоро таких частинок від гальм і шин буде навіть більше, ніж від двигунів внутрішнього згоряння.

Це означає, що навіть електромобілі, у яких взагалі немає вихлопу, все одно створюють під час гальмування дрібний пил, і «Євро-7» вперше починає регулювати цей показник для всіх машин.

При цьому, що важливо, порівняно зі старим стандартом «Євро-6» граничні значення щодо шкідливих газів (оксидів азоту) та дрібного пилу для легкових автомобілів не змінилися, і коефіцієнти для дорожніх вимірювань теж залишилися колишніми.

Єврокомісія обіцяє, що «Євро-7» не призведе до нових заборон на в'їзд

Тим, хто боїться, що через «Євро-7» введуть нові заборони на в'їзд до міст або спеціальних зон, можна не хвилюватися.

Єврокомісія заявляє, що це лише технічні вимоги до нових машин, а не інструмент для заборон або обмежень руху, зате для самих автовиробників правила посилюються.

Раніше вони повинні були гарантувати, що машина відповідає нормам викидів лише протягом 5 років або 100 000 км пробігу, а тепер цей термін збільшується до 10 років або 200 000 км.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
9 квітня 2026, 10:37
Ці нові автомобілі мають бути зроблені з макулатури, бляшанок з під пива і мати батарейку від електродрилі!
