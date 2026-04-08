Менше штрафів — більше аудиту: Рада підтримала новий підхід до контролю бізнесу

Про що йде мова в документі

Документ спрямований на вдосконалення державного контролю у сфері господарської діяльності, підвищення прозорості регуляторних процедур та адаптацію законодавства України до європейських стандартів.

Зокрема, законопроєкт передбачає уніфікацію процедур здійснення заходів державного нагляду (контролю), усунення неефективних і надмірно обтяжливих норм, які містить чинний закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також створення більш прогнозованих і справедливих умов для ведення бізнесу.

Актом, зокрема, запроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок, за якого держава зосереджується насамперед на підприємствах, діяльність яких пов’язана з підвищеними ризиками для життя та здоров’я людей або безпеки, замість проведення масових формальних інспекцій. Крім того, документ уніфікує правила проведення перевірок для всіх контролюючих органів.

Що це дасть

Реалізація закону має забезпечити прозорість та зрозумілість державних перевірок для бізнесу: підприємства менше відволікатимуться на формальні інспекції, а уніфіковані процедури знизять корупційні ризики.

Ухвалення закону є необхідним кроком у рамках реалізації Плану України та у виконанні функцій Національного координатора інструменту Ukraine Facility.