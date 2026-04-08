8 квітня 2026, 8:21

Турецький бренд Koton йде з України

Турецький fashion-ритейлер Koton закриває два магазини і залишає український ринок, повідомила Асоціація ритейлерів України.

Турецький fashion-ритейлер Koton закриває два магазини і залишає український ринок, повідомила Асоціація ритейлерів України.

Причина закриття

За результатами роботи ТОВ у 2025 році, виручка зменшилася на 20%, до 60,7 млн грн, чистий збиток збільшився на 16,6%, до 43,2 млн грн.

Як повідомлялося, перший магазин Koton відкрився у Києві у 2018 році. Компанія планувала подальше розширення до 15 об'єктів, зокрема масштабування у Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Львові.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ «Котон Текстиль» зазначені громадяни Турції Йилмаз та Гульден Йилмаз.

Бренд Koton заснований у 1988 році в Стамбулі. Представлений у понад 70 країнах світу. За даними на сайті компанії, мережа налічує понад 450 магазинів. З 2025 року акції компанії котируються на Стамбульській фондовій біржі.

Раніше український ринок залишили інші великі турецькі мережі — English Home, DeFacto, FLO.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
