У березні крипторинок зріс на 1,8%, спотові біткоїн-ETF повернулися до чистих притоків — Binance Research

У березні загальна капіталізація крипторинку зросла на 1,8% до $2,39 трлн, попри конфлікт між США та Іраном, який зачепив близько 20% світової торгівлі нафтою. Біткоїн та Ethereum показали відносно стійку динаміку на тлі слабкості ширших ринків, а спотові біржові фонди (ETF) на Bitcoin зафіксували чотири тижні чистих притоків поспіль. Про це йдеться у щомісячному огляді ринку за березень 2026 року Binance Research — аналітичного підрозділу криптовалютної біржі Binance.

Експерти зазначають, що у квітні ринок і надалі залежатиме від геополітики, стану світової торгівлі та загальних умов ліквідності.

Топ-10 криптовалют за підсумками березня (динаміка за місяць)

У порядку спадання за результативністю:

HYPE (+17,26%) і TRX (+10,93%) показали найкращу динаміку серед найбільших активів. Tron Inc. продовжила нарощувати резерв TRX, який уже становить близько 688,8 млн токенів.

ETH (+6,27%) зріс у березні, хоча спотові ETF на Ethereum показали чистий відтік у $82 млн. Для порівняння, спотові ETF на Bitcoin зафіксували чистий притік у $1,13 млрд.

BTC (+1,51%) завершив місяць у плюсі. Премія Coinbase на початку березня знову стала позитивною, що вказує на повернення чистого попиту з боку американських інституційних інвесторів.

LINK (+0,35%) зріс на тлі інтеграції інфраструктури DataLink від Chainlink у Coinbase. Це дозволяє виводити інституційні ринкові дані ончейн.

DOGE (-1,14%) і BCH (-1,51%) знизилися, попри те, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) віднесли 16 великих криптоактивів до цифрових товарів, а не до цінних паперів.

BNB (-1,31%) трохи просів, хоча кількість щоденних активних адрес у мережах першого рівня сягнула близько 18 млн і саме BNB Chain була серед лідерів зростання.

XRP (-2,22%) знизився, хоча ончейн-дані фіксували підвищену активність великих гаманців: за 10 днів на Binance зафіксували потік близько 450 млн XRP.

SOL (-2,8%) теж завершив місяць у мінусі, попри запуск Solana Developer Platform, яка залучила Mastercard, Worldpay і Western Union до тестування розрахунків у стейблкоїнах та транскордонних переказів.

Ключові події березня

Березень пройшов під впливом конфлікту між США та Іраном. Через збої у світовій торгівлі нафтою Brent подорожчала на 36%, індекс волатильності VIX у піку сягнув 35, індекс S&P 500 знизився на 5,3%, золото — на 14,1%, а дохідність 10-річних державних облігацій США зросла на 46 базисних пунктів до 4,32%. На цьому тлі Bitcoin і Ethereum додали 1,51% і 6,27% відповідно.

Федеральна резервна система США (ФРС) залишила ставку в діапазоні 3,50−3,75%, а оновлений прогноз її членів вказав лише на одне зниження ставки цього року. Паралельно спотові ETF на Bitcoin чотири тижні поспіль фіксували чисті притоки. Індекс страху та жадібності (Fear & Greed) вперше за два місяці вийшов із зони extreme fear і піднявся до 29. Частка Bitcoin на ринку становила 58,3%, тоді як частка Ethereum знизилася з 14,6% до 10,8%, а частка інших альткоїнів зросла з 27,4% до 31,2%.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

У березні сукупна заблокована вартість активів у децентралізованих фінансах (Total Value Locked, TVL) знизилася до $92,83 млрд або на 3,3% порівняно з попереднім місяцем. Серед п’яти найбільших екосистем Ethereum, BNB Chain і Base трохи наростили свою частку, але загальна структура ринку майже не змінилася.

Додатковий тиск на сегмент створив експлойт у протоколі Resolv. Зловмисник випустив близько 80 млн незабезпечених токенів USR і вивів приблизно $25 млн в ETH. Після цього USR втратив прив’язку до цільової ціни, а під тиском опинилися кредитні протоколи, зокрема Morpho і Gauntlet. Втім, для всього DeFi-сегмента цей інцидент не став системним через його відносно невеликий масштаб.

Стейблкоїни зберегли стабільність

Сукупна пропозиція стейблкоїнів у березні утримувалася біля позначки $315 млрд і зросла на 0,11% порівняно з попереднім місяцем. Тиск на сегмент створив новий драфт U.S. Clarity Act, який передбачає обмеження на дохідність і винагороди за пасивне утримання стейблкоїнів. На цьому тлі акції CRCL протягом дня втрачали близько 20%. Додатковим фактором стала заява Tether про аудит однією з компаній Big 4.

Попри домінування USDT за ринковою капіталізацією, структура використання поступово змінюється. За даними ончейн-аналітики Visa, USDC уже забезпечує 64% скоригованого обсягу транзакцій зі стейблкоїнами від початку року. Це перший випадок з 2018 року, коли USDC випередив USDT за цим показником. Така динаміка вказує, що зростання USDC спирається передусім на прикладне використання та інституційний попит.

RWA продовжили зростання

Сегмент токенізованих реальних активів (Real-World Assets, RWA) зріс до приблизно $27,1 млрд або майже на 4% за місяць. Основний внесок дав сегмент державного боргу, який залучив близько $2 млрд. Натомість сегменти товарів та інституційних фондів показали сукупний відтік на рівні близько $0,9 млрд.

Окремо виділялася BNB Chain: загальна вартість RWA в цій мережі зросла до близько $3,4 млрд або на 35,8% за місяць. Понад 92% цього обсягу припадає на боргові інструменти Казначейства США. Серед великих продуктів USYC від Circle зріс приблизно на 42% до понад $2,6 млрд, а BUIDL від BlackRock — приблизно на 12% до $2,2 млрд. Наприкінці місяця BlackRock інтегрувала в BUIDL систему Chronicle’s Proof of Asset для підвищення прозорості.

Структурні сигнали ринку

Перший сигнал — відносна стійкість Bitcoin і Ethereum під час геополітичного шоку. За 32 дні від початку конфлікту на Близькому Сході Bitcoin зріс на 1%, Ethereum — на 6%. На піку їхня дохідність сягала 14% і 22% відповідно. Для порівняння, S&P 500 за цей час втратив 8%, Mag 7 — 10%, індекс напівпровідників SOXX — 12%, індекс ринків, що розвиваються, EEM — 13%, мідь — 8%, золото — 13%, срібло — 22%. Це був один із небагатьох періодів, коли криптоактиви виглядали сильніше не лише за акції, а й за частину традиційних захисних інструментів.

Другий сигнал — компанії починають інакше фінансувати купівлю Bitcoin на баланс. На тлі слабшої ліквідності в сегменті компаній, що тримають цифрові активи на балансі (Digital Asset Treasury, DAT), і стриманої динаміки BTC, Strategy дедалі помітніше відривається від інших гравців. У березні компанія залучила $1,56 млрд через випуск привілейованих акцій Stretch (STRC) і профінансувала ними 50% своїх місячних покупок Bitcoin.

Від початку 2026 року вона купила майже 90 тис. BTC на суму близько $7,25 млрд — це 40% від її річного обсягу покупок у 2025 році і в 10 разів більше, ніж під час ведмежого ринку 2022 року. Попит на STRC додатково підтримують дохідність понад 11% і вищий пріоритет цих акцій порівняно з MSTR. У березні обсяг торгів STRC сягнув рекордних $4,35 млрд, що на 95% більше, ніж місяцем раніше.

Ця модель уже починає виходити за межі однієї компанії. Дохідність STRC токенізують у DeFi-протоколах Apyx і Saturn, а Strive вже залучила понад $250 млн через схожий інструмент SATA. Якщо такий підхід стане новим стандартом для DAT-сегмента, це може створити для Bitcoin додатковий стабільний попит.

Але ризики теж є: агресивна емісія STRC може швидко зменшити грошовий резерв Strategy на рівні $2 млрд, а сам інструмент не має вбудованого захисту на випадок різкого погіршення ринкових умов. Окремо компанія вже розширила свій план залучення капіталу з 21/21 до 42/42, щоб рухатися до цілі в 1 млн BTC, а потенційний додатковий обсяг накопичення Bitcoin у 2026 році у звіті оцінюють приблизно в $19 млрд.

Третій сигнал — повернення накопичення з боку довгострокових власників Bitcoin (long-term holders, LTH). До цієї категорії відносять учасників, чия середня дата покупки перевищує 155 днів. Після падіння приблизно на 46% від історичного максимуму жовтня 2025 року пропозиція в LTH-гаманцях знову почала зростати із середини лютого. Березень також став першим позитивним місяцем 2026 року для потоків у спотові ETF на Bitcoin, які залучили близько $1,2 млрд. Разом ці сигнали схожі на початок нового циклу накопичення.

Четвертий сигнал — ринок швидко вибудовує базову інфраструктуру для ШІ-агентів. Запущений 29 січня стандарт ERC-8004, який дає таким агентам ончейн-ідентичність, менш ніж за два місяці зріс із 337 до понад 162 тис. зареєстрованих агентів у 22 мережах. Найбільша частка — у BNB Chain: 54 467 агентів, або 33,5% від загальної кількості. Далі йдуть Base — 38 170 (23,5%) та Ethereum — 31 767 (19,5%).

Це важливо, бо більшість ШІ-агентів досі працює поза блокчейном і звертається до нього лише в момент транзакції — зазвичай через API-ключі або централізовані акаунти. ERC-8004 має це змінити: він дає агентам перевірювану ончейн-ідентичність, переносиму репутацію та основу для взаємодії без посередників.

Поки що сегмент лишається на інфраструктурній стадії, але перші практичні сигнали вже є. У зв’язці з платіжним протоколом x402, який уже обробив понад 100 млн автоматизованих платежів між машинами та сервісами, це відкриває можливість для того, щоб агенти самі знаходили один одного і проводили операції.

Зростання BNB Chain підтримують низькі комісії, швидкі блоки та інструменти для розробників: зокрема BAP-578, що дає агентам репутаційні записи у форматі NFT, і BNBAgent SDK, який поєднує ідентичність, роботу із завданнями та децентралізоване вирішення спорів.

У середині березня добовий обсяг операцій на децентралізованих біржах (DEX), згенерованих агентами в BNB Chain, у піку сягнув $18,1 млн. Наступний ключовий показник для цього ринку — вже не кількість агентів, а те, чи почнуть вони створювати реальну економічну активність ончейн.

Події квітня та найбільші розлоки токенів

Серед ключових подій квітня — ETHGlobal Cannes 2026 3 квітня, Ethereum Zürich 2026 10 квітня, Korea BUIDL Week 2026 13 квітня, Paris Blockchain Week 2026 15 квітня, Hong Kong Web3 Festival 2026 20 квітня та Bitcoin 2026 Las Vegas 27 квітня.

Найбільші розлоки токенів у квітні виглядають так: RAIN — $281 млн 10 квітня, ASTER — $79 млн 28 квітня, ZRO — $52 млн 20 квітня, SUI — $49 млн 1 квітня, PUMP — $18 млн 14 квітня, APT — $10 млн 12 квітня, ENA — $9 млн 2 квітня, ARB — $9 млн 16 квітня, SEI — $6 млн 15 квітня, PENGU — $5 млн 17 квітня. За часткою від ринкової капіталізації найбільше виділяється ZRO — 9,78%, далі RAIN — 7,83% і ASTER — 4,82%.

Що означає березень для ринку далі

На початок квітня ринок увійшов із деякими ознаками стабілізації. Тимчасову 10-денну паузу, пов’язану з рішенням Дональда Трампа, ринок сприймає як короткострокову деескалацію.

Платформа прогнозів Polymarket оцінює ймовірність нормалізації руху через Ормузьку протоку до кінця квітня у 18%. Якщо напруга навколо нафтоторгівлі почне спадати, це може швидко змінити ринкові настрої.

Додаткову підтримку ринку зараз дають притоки в спотові ETF на Bitcoin і відновлення накопичення з боку довгострокових власників.