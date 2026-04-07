Киян попередили: проїзд в громадському транспорті подорожчає

У Києві переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Як зміниться вартість

За словами мера, тариф на проїзд в Києві залишається найнижчим в Україні і його не переглядали з 2018 року. Однак, через здорожчання пального та електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого.

Тому за зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.

«Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу)», — наголосив мер.

Кличко зазначив, що також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші теж ідуть з бюджету Києва.

Кличко переконує, що зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону.