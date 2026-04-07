Укрпошта презентувала нову марку «Вареники з вишнею» (фото)

Укрпошта 10 квітня вводить в обіг марку «Вареники з вишнею». Новий поштовий випуск продовжує серію марок «Національні страви». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Марка «Вареники з вишнею» має номінал U, і нею можна оплатити послуги поштового зв'язку по Україні та за кордон. В останньому разі потрібна більша кількість марок.

Поштовий набір включає: аркуш «Вареники з вишнею», художній конверт формату С6 та картку.

Характеристики

Формат марки — 40,5×30 мм.

Формат аркуша — 156×139 мм.

Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).

Тираж марки — 630 000 пр.

Тираж КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.

Спосіб друку — офсет.

Марку надруковано на ПК «Україна».

Художниця марки, КПД, картки, папки — Наталія Кохаль, ШПД — Оксана Шуклінова.

Де придбати

Передзамовити марку «Вареники з вишнею» можна в офіційному онлайн-магазині поштового оператора.