Укрпошта 10 квітня вводить в обіг марку «Вареники з вишнею». Новий поштовий випуск продовжує серію марок «Національні страви». Про це повідомляє пресслужба компанії.
7 квітня 2026, 14:37
Укрпошта презентувала нову марку «Вареники з вишнею» (фото)
Марка «Вареники з вишнею» має номінал U, і нею можна оплатити послуги поштового зв'язку по Україні та за кордон. В останньому разі потрібна більша кількість марок.
Поштовий набір включає: аркуш «Вареники з вишнею», художній конверт формату С6 та картку.
Характеристики
- Формат марки — 40,5×30 мм.
- Формат аркуша — 156×139 мм.
- Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).
- Тираж марки — 630 000 пр.
- Тираж КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
- Спосіб друку — офсет.
- Марку надруковано на ПК «Україна».
- Художниця марки, КПД, картки, папки — Наталія Кохаль, ШПД — Оксана Шуклінова.
Де придбати
Передзамовити марку «Вареники з вишнею» можна в офіційному онлайн-магазині поштового оператора.
Джерело: Мінфін
