У Китаї створили ШІ для заміни звільнених співробітників

У Китаї з'явився ШІ-агент Colleague Skill, якому можна передати навички та знання звільненого співробітника, повідомляє портал Zhihu. Проєкт уже отримав 8300 зірок на порталі GitHub.
Що відомо
Розробник програми рекомендує використовувати продукт для «холодних» прощань зі співробітниками. У систему потрібно завантажити ділові листування та скріншоти повідомлень працівника, його проєкти та розробки, завдяки чому воно може стати йому повноцінною заміною, навіть копіюючи стиль його спілкування.
Zhihu повідомляє, що звільнені співробітники зазначили, що під час роботи їх просили ретельно документувати свої робочі процеси та логіку прийняття рішень. У результаті співробітників було звільнено, і саме ці документи використовувалися для навчання ШІ-помічників.
Zhihu також публікує скріншоти повідомлень цифрових «двійників» співробітників, у яких бот пише, що він справді є цифровою копією звільненого працівника.
От всі компанії світу звільнили працівників і замінили їх ШІ, під гаслом «оптимізації», окей, питання знавці, а де звільнені працівники будуть брати гроші, щоб купувати продукцію компаній, якщо всі компанії замінять всіх працівників на ШІ?
ШІ то може і краще багато в чому за людину, але одне але є, для бізнесу найважливішим завжди буде кінцевий споживач, а працівник може бути кінцевим споживачем виключно коли в нього є гроші, ну, а так як в світі неможлива ситуація де всі будуть настільки багаті, щоб не працювати (бо тоді компанії не будуть працювати в принципі, бо не буде кому це робити), то яким чином звільнені працівники задля «оптимізації» на користі ШІ, будуть купувати щось?
Справа в тому, що будь-яка компанія не буде працювати за «дякую», тому сценарій, де в світі працюють ШІ і роботи на користь людства за «просто так» — нереалістичний і утопічний, бо людину цікавлять в бізнесі в першу чергу прибутки, ніхто ж не тримає збиткові бізнеси, вірно?)