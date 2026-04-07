У Китаї створили ШІ для заміни звільнених співробітників

У Китаї з'явився ШІ-агент Colleague Skill, якому можна передати навички та знання звільненого співробітника, повідомляє портал Zhihu. Проєкт уже отримав 8300 зірок на порталі GitHub.

Що відомо

Розробник програми рекомендує використовувати продукт для «холодних» прощань зі співробітниками. У систему потрібно завантажити ділові листування та скріншоти повідомлень працівника, його проєкти та розробки, завдяки чому воно може стати йому повноцінною заміною, навіть копіюючи стиль його спілкування.

Zhihu повідомляє, що звільнені співробітники зазначили, що під час роботи їх просили ретельно документувати свої робочі процеси та логіку прийняття рішень. У результаті співробітників було звільнено, і саме ці документи використовувалися для навчання ШІ-помічників.

Zhihu також публікує скріншоти повідомлень цифрових «двійників» співробітників, у яких бот пише, що він справді є цифровою копією звільненого працівника.