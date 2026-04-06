6 квітня 2026, 18:22

Нацдепозитарій шукає керівника на тлі інфраструктурної реформи

Обрання нового очільника Національного депозитарію України (НДУ) затягується. Наглядова рада установи продовжила термін прийому документів від претендентів на посаду голови правління до 22 квітня включно, щоб залучити ширше коло фахівців та забезпечити конкурентний відбір. Про це повідомляє пресслужба НДУ.

Обрання нового очільника Національного депозитарію України (НДУ) затягується.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Умови відбору та жорсткі вимоги

Конкурс на крісло очільника НДУ проходитиме у два етапи. Спершу кандидати мають подати пакет документів, після чого відібраних претендентів запросять на співбесіду. Остаточне рішення залишається за загальними зборами акціонерів — саме вони призначатимуть керівника на підставі рекомендацій наглядової ради.

Вимоги до майбутнього топменеджера досить суворі: щонайменше п’ять років керівного стажу на ринках капіталу чи організованих товарних ринках, а також наявність досвіду роботи на іноземних майданчиках. Кандидат повинен бездоганно орієнтуватися у профільному законодавстві та знати проблеми української інфраструктури фондового ринку. Під час співбесіди від претендентів очікують презентації стислої стратегії розвитку депозитарію на середньострокову перспективу.

Нагадаємо, що з червня 2021 року до кінця грудня 2025 року правління НДУ очолював Олексій Юдін. Наразі обов'язки керівника тимчасово виконує Марина Адамовська, яка з червня 2019 року обіймала посаду заступниці голови правління.

Переділ ринку: план Нацбанку та ЄБРР

На початку вересня 2025 року Національний банк оголосив про старт імплементації меморандуму, підписаного в липні у Римі спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Мінекономіки, Мінфіном та НКЦПФР.

Ця реформа передбачає кардинальну переорієнтацію ринкової інфраструктури. На першому етапі структуру власності НДУ оптимізують шляхом передачі державної частки безпосередньо в управління НБУ. Далі заплановано створення холдингової компанії. До неї увійдуть держава та держбанки, локальні учасники ринку, міжнародні фінансові організації та авторитетний іноземний стратегічний інвестор (оператор торговельних інфраструктур), якого оберуть на відкритому тендері.

Саме цей холдинг має заснувати в Україні нову фондову біржу. Вона замінить Нацбанк у статусі мажоритарного власника центральної клірингової установи — Розрахункового центру. Водночас біржа отримає міноритарний пакет акцій самого НДУ, тоді як Нацбанк закріпить за собою мажоритарний контроль. Фінальним акордом реформи стане абсолютна консолідація: НБУ передасть Нацдепозитарію функції обліку та обслуговування обігу внутрішніх державних облігацій (ОВДП), зробивши НДУ єдиним центральним депозитарієм цінних паперів.

Заплутана структура власності

Національний банк безпосередньо був власником 25% акцій і водночас керував ще 25%, що належать державі. Крім того, 10,9399% акцій перебували у власності Корпоративного пенсійного фонду (КПФ) НБУ.

Державним Ощадбанку та Укрексімбанку належало 24,9903% та 9,9903% відповідно. Парадокс поточної ситуації полягає в тому, що довірену особу за акціями держбанків та КПФ Нацбанку призначає НКЦПФР, однак у процесі реалізації реформи цю законодавчу норму мають змінити.

Решта 4,0795% акцій розпорошені між двома фізичними та 27 юридичними особами. Зокрема, 1,7054% належить Олені Нусіновій, а 1,7151% — ТОВ «Одеський приватизаційний центр», яким володіє колишній член НКЦПФР Віктор Івченко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
