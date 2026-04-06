6 квітня 2026, 13:36

Новий інструмент ДПС: як підприємцям уникнути зупинки податкових накладних

ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати Таблицю даних. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Як уникнути помилки

«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1 — 0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», — сказала Карнаух.

ДПС розробила ще один практичний інструмент. Фахівці ДПС проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій, врахували специфіку різних видів господарської діяльності.

Розробили «дорожні карти» для роботи з таблицями даних платника податку на додану вартість. Не теорія, а чіткі практичні поради. Все те, що допоможе правильно заповнити Таблицю даних і уникнути помилок.

Таблиця даних платника податку — це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє та реалізує на території України.

Цільові групи, для яких подання таблиці є найбільш актуальним:

  • виробнича та переробна сфери;
  • будівництво;
  • сфера надання послуг та виконання робіт;
  • сільськогосподарські товаровиробники.

Основні вимоги та особливості подання

Подання Таблиці даних має свої особливості, неврахування яких може призвести до відмови в її врахуванні:

  • Таблиця обов'язково подається з поясненням, де зазначено вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.
  • Документ подається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій.
  • У разі ведення кількох видів діяльності — таблицю даних платника ПДВ можна подавати окремо на кожен з видів діяльності.
  • На коди, які є у врахованій таблиці даних платника, повторно таблиця не подається.
  • Для розкриття суті господарських операцій можуть бути надані також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.

Що обов'язково вказати в поясненні?

Для позитивного рішення комісії платник має розкрити суть своєї діяльності.

Пояснення повинно містити інформацію про:

  • платника податку та специфіку його діяльності,
  • трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності (згідно з Податковим розрахунком сум доходу),
  • матеріальні ресурси (з відображенням у формі 20-ОПП та фінансовій звітності): основні засоби, транспорт, земельні угіддя, спецтехніка,
  • дозвільні документи: ліцензії, допуски та інші необхідні документи,
  • обов’язкове посилання на податкову та фінансову звітність платника.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
