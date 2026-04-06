6 квітня 2026, 9:23

Хакери вкрали $280 млн у децентралізованої криптобіржі Drift

Хакери викрали $280 млн із нерегульованої криптобіржі Drift, найбільшої біржі безстрокових ф'ючерсів на блокчейні Solana. Про це компанія повідомила у своєму акаунті в соцмережі X.

Що сталося

«Це була вкрай складна операція, яка, очевидно, включала багатотижневу підготовку та поетапне виконання», — йдеться у публікації. За словами компанії, хакери використовували складні методи, щоб отримати контроль над протоколом, маніпулюючи людьми, які мають доступ до ключових гаманців.

Як зазначає Financial Times, ці методи нагадують атаку на біржу Bybit у 2025 році, коли північнокорейські хакери викрали криптовалюту на $1,5 млрд. Однак на відміну від Bybit, яка в аналогічній ситуації залучала екстрене фінансування, щоб зберегти доступ користувачів до коштів і забезпечити висновок, Drift — як більше кошти клієнтів.

Обсяг викрадених коштів становить близько половини всіх депозитів на платформі у доларовому вираженні, підрахувала FT.

Безстрокові ф'ючерси

Безстрокові ф'ючерси — це деривативні контракти без дати закінчення, які використовуються криптотрейдерами для спекуляції на цінах активів. За останній рік обсяг торгів ними значно зріс, пише FT. Газета підкреслює, що безстрокові контракти стали одним із найактивніше торгованих інструментів у децентралізованих фінансах, сегменті крипторинка із відносно слабким регулюванням. Трейдерів приваблює простота торгівлі та можливість використовувати кредитне плече для збільшення прибутку.

Зростання торгівлі безстроковими контрактами супроводжується появою нового покоління бірж, таких як Drift та Hyperliquid. Обсяг торгів деривативами на останній зріс на 420%: до $2,93 трлн у 2025 році, порівняно з попереднім роком, згідно з даними DefiLlama, які наводить FT.

У США криптобезстрокові контракти поки що не дозволені для торгівлі. Новий голова американського регулятора деривативів Майкл Селіг заявив про плани схвалити їх найближчими тижнями, нагадує видання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
