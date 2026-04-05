Масштабна кампанія російської влади з блокування віртуальних приватних мереж (VPN) та месенджерів призвела до колапсу внутрішньої платіжної інфраструктури, змусивши населення масово переходити на готівкові розрахунки. Інцидент паралізував роботу найбільших фінансових установ країни та спричинив хаос у сфері роздрібної торгівлі.

Банківський параліч та касовий хаос

У п'ятницю, 3 квітня, клієнти російських банків зіткнулися з безпрецедентними збоями в обслуговуванні. Проблеми з проведенням платежів, грошовими переказами та базовим доступом до онлайн-сервісів охопили найбільші фінансові установи країни: «Сбербанк», «ВТБ», «Т-Банк», «Ozon Банк» та низку інших гравців ринку.

Технічний колапс, повних причин якого влада рф так і не озвучила, спричинив інфраструктурний хаос. Через неможливість терміналів обробити електронні транзакції московський метрополітен був змушений пропускати пасажирів через турнікети без оплати проїзду. Одночасно багато регіональних закладів зверталися до відвідувачів із проханням розраховуватися виключно паперовими грошима. Фактично на один день готівка стала єдиним робочим засобом оплати.

Бізнес-інтереси під виглядом «цифрового опору»

Засновник Telegram Павло Дуров використав інцидент для критики російської влади, зазначивши, що спроби уряду заборонити засоби обходу цензури лише спровокували банківський збій.

За його словами, тисячі людей наразі створюють власні VPN та проксі-сервери, а команда месенджера продовжуватиме адаптувати свої алгоритми, щоб зробити трафік менш вразливим до виявлення та блокування.

Дуров наголосив, що попри офіційну заборону Telegram у рф, месенджером щодня продовжують користуватися 65 мільйонів росіян (через VPN). Він провів паралель з Іраном, де подібні заборони також не змусили людей перейти на державні шпигунські додатки, а лише стимулювали масове завантаження VPN.

Виправдання влади: мілітаризація інтернету

москва регулярно блокує мобільний інтернет, використовуючи широкі законодавчі повноваження для ізоляції засобів масової комунікації. Офіційні представники виправдовують жорсткі обмеження роботи VPN, WhatsApp та намагання повністю заблокувати Telegram питаннями державної безпеки.

Чиновники аргументують це загрозою атак углиб території росії з боку України. російська влада розповсюджує заяви про те, що інфраструктура Telegram нібито була скомпрометована проникненням розвідувальних служб України та країн-членів НАТО, що, за їхніми твердженнями, призвело до втрат серед російських військовослужбовців.

Як Роскомнадзор помилково вимкнув власну економіку

Хоча офіційні відомства рф уникають прямих коментарів, незалежні експерти з кібербезпеки та представники ІТ-ринку вказують на прямий зв'язок між діями цензорів та падінням банків. Під час агресивної спроби Роскомнадзору заблокувати специфічні протоколи та обмежити VPN-трафік за допомогою обладнання ТСПУ (технічних засобів протидії загрозам), фільтрувальні системи помилково заблокували величезні пули IP-адрес, на яких трималася критична інфраструктура російських банків.

Ситуація загострилася до того, що відома російська ІТ-підприємиця Наталія Касперська спочатку публічно звинуватила Роскомнадзор у фінансовому колапсі, але після розмови з керівництвом відомства була змушена видалити допис і вибачитися. За її новою «офіційною» версією, причиною масштабної проблеми став виключно внутрішній збій у «Сбербанку», який через свою монопольну вагу просто потягнув за собою роботу інших банківських установ.

Історична довідка

До 1950 року готівка та чеки були єдиними масовими інструментами розрахунків. Ситуація змінилася з появою Diners Club: це була перша універсальна платіжна картка, яку почали приймати в різних закладах (спочатку у 27 ресторанах Нью-Йорка). Її власник міг розрахуватися карткою, а наприкінці місяця отримати рахунок для оплати. Це стало першим кроком до того, що паперові гроші втратили статус єдиного засобу платежу.