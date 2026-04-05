Блокування VPN паралізувало банківську систему рф та повернуло країну до 40-х років

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 квітня 2026, 12:19

Блокування VPN паралізувало банківську систему рф та повернуло країну до 40-х років

Масштабна кампанія російської влади з блокування віртуальних приватних мереж (VPN) та месенджерів призвела до колапсу внутрішньої платіжної інфраструктури, змусивши населення масово переходити на готівкові розрахунки. Інцидент паралізував роботу найбільших фінансових установ країни та спричинив хаос у сфері роздрібної торгівлі.

Масштабна кампанія російської влади з блокування віртуальних приватних мереж (VPN) та месенджерів призвела до колапсу внутрішньої платіжної інфраструктури, змусивши населення масово переходити на готівкові розрахунки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Банківський параліч та касовий хаос

У п'ятницю, 3 квітня, клієнти російських банків зіткнулися з безпрецедентними збоями в обслуговуванні. Проблеми з проведенням платежів, грошовими переказами та базовим доступом до онлайн-сервісів охопили найбільші фінансові установи країни: «Сбербанк», «ВТБ», «Т-Банк», «Ozon Банк» та низку інших гравців ринку.

Технічний колапс, повних причин якого влада рф так і не озвучила, спричинив інфраструктурний хаос. Через неможливість терміналів обробити електронні транзакції московський метрополітен був змушений пропускати пасажирів через турнікети без оплати проїзду. Одночасно багато регіональних закладів зверталися до відвідувачів із проханням розраховуватися виключно паперовими грошима. Фактично на один день готівка стала єдиним робочим засобом оплати.

Бізнес-інтереси під виглядом «цифрового опору»

Засновник Telegram Павло Дуров використав інцидент для критики російської влади, зазначивши, що спроби уряду заборонити засоби обходу цензури лише спровокували банківський збій.

За його словами, тисячі людей наразі створюють власні VPN та проксі-сервери, а команда месенджера продовжуватиме адаптувати свої алгоритми, щоб зробити трафік менш вразливим до виявлення та блокування.

Дуров наголосив, що попри офіційну заборону Telegram у рф, месенджером щодня продовжують користуватися 65 мільйонів росіян (через VPN). Він провів паралель з Іраном, де подібні заборони також не змусили людей перейти на державні шпигунські додатки, а лише стимулювали масове завантаження VPN.

Виправдання влади: мілітаризація інтернету

москва регулярно блокує мобільний інтернет, використовуючи широкі законодавчі повноваження для ізоляції засобів масової комунікації. Офіційні представники виправдовують жорсткі обмеження роботи VPN, WhatsApp та намагання повністю заблокувати Telegram питаннями державної безпеки.

Чиновники аргументують це загрозою атак углиб території росії з боку України. російська влада розповсюджує заяви про те, що інфраструктура Telegram нібито була скомпрометована проникненням розвідувальних служб України та країн-членів НАТО, що, за їхніми твердженнями, призвело до втрат серед російських військовослужбовців.

Як Роскомнадзор помилково вимкнув власну економіку

Хоча офіційні відомства рф уникають прямих коментарів, незалежні експерти з кібербезпеки та представники ІТ-ринку вказують на прямий зв'язок між діями цензорів та падінням банків. Під час агресивної спроби Роскомнадзору заблокувати специфічні протоколи та обмежити VPN-трафік за допомогою обладнання ТСПУ (технічних засобів протидії загрозам), фільтрувальні системи помилково заблокували величезні пули IP-адрес, на яких трималася критична інфраструктура російських банків.

Ситуація загострилася до того, що відома російська ІТ-підприємиця Наталія Касперська спочатку публічно звинуватила Роскомнадзор у фінансовому колапсі, але після розмови з керівництвом відомства була змушена видалити допис і вибачитися. За її новою «офіційною» версією, причиною масштабної проблеми став виключно внутрішній збій у «Сбербанку», який через свою монопольну вагу просто потягнув за собою роботу інших банківських установ.

Історична довідка

До 1950 року готівка та чеки були єдиними масовими інструментами розрахунків. Ситуація змінилася з появою Diners Club: це була перша універсальна платіжна картка, яку почали приймати в різних закладах (спочатку у 27 ресторанах Нью-Йорка). Її власник міг розрахуватися карткою, а наприкінці місяця отримати рахунок для оплати. Це стало першим кроком до того, що паперові гроші втратили статус єдиного засобу платежу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами