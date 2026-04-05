Альтернативи немає: Гетманцев про запровадження «податку на OLX»

Ухвалення урядових податкових ініціатив, які передбачають імплементацію системи оподаткування доходів з цифрових платформ та скасування пільг на міжнародні посилки, є єдиною умовою для продовження фінансової співпраці з МВФ. Альтернативи цим фіскальним рішенням не існує. Про це заявив очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю «Українському Радіо».

Політичні затримки

За версією Гетманцева, поточні труднощі в державі нібито зумовлені не станом самої економіки, а виключно «процесами в українському політикумі». Депутат стверджує, що саме через брак політичної волі гальмується ухвалення рішень, критично необхідних для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Зараз у парламенті працює робоча група, яка розглядає три нові урядові законопроєкти щодо податкових змін. Гетманцев підкреслив, що ці акти є безальтернативними.

«У нас однозначно немає іншої альтернативи, ніж ухвалити зазначені акти. Ми, безперечно, їх трохи підрихтуємо, бо навіть сьогодні були певні технічні та сутнісні зауваження, які ми обов'язково врахуємо. Проте те, що вони потрібні країні — абсолютний факт», — наголосив голова комітету.

Податок на OLX та нові побори

Окрему увагу парламентар приділив ініціативі щодо оподаткування доходів громадян на цифрових платформах (так званий «податок на OLX»). Гетманцев безапеляційно стверджує, що цей законопроєкт є «абсолютно позитивним» і нібито має підтримку серед представників бізнесу, оскільки до його ухвалення жорстко прив'язане зовнішнє фінансування.

Варто нагадати, що 10 березня Верховна Рада вже намагалася ухвалити урядовий законопроєкт № 14025 про запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією щодо доходів користувачів цифрових платформ, проте голосування було провалено.

Урядовий дубль

Не зумівши провести ініціативи єдиним пакетом, 30 березня Кабінет міністрів пішов в обхід і подав до парламенту нові, розділені проєкти законів. Вони передбачають імплементацію стандарту міжнародного обміну інформацією DAC7 (оподаткування доходів через цифрові платформи), запровадження податків на міжнародні посилки, починаючи з нульової вартості (від 0 євро), та подовження дії військового збору після завершення воєнного стану. Водночас питання запровадження ПДВ для ФОПів-спрощенців наразі залишається на стадії обговорення.