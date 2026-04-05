5 квітня 2026, 9:08

Альтернативи немає: Гетманцев про запровадження «податку на OLX»

Ухвалення урядових податкових ініціатив, які передбачають імплементацію системи оподаткування доходів з цифрових платформ та скасування пільг на міжнародні посилки, є єдиною умовою для продовження фінансової співпраці з МВФ. Альтернативи цим фіскальним рішенням не існує. Про це заявив очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю «Українському Радіо».

Політичні затримки

За версією Гетманцева, поточні труднощі в державі нібито зумовлені не станом самої економіки, а виключно «процесами в українському політикумі». Депутат стверджує, що саме через брак політичної волі гальмується ухвалення рішень, критично необхідних для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Зараз у парламенті працює робоча група, яка розглядає три нові урядові законопроєкти щодо податкових змін. Гетманцев підкреслив, що ці акти є безальтернативними.

«У нас однозначно немає іншої альтернативи, ніж ухвалити зазначені акти. Ми, безперечно, їх трохи підрихтуємо, бо навіть сьогодні були певні технічні та сутнісні зауваження, які ми обов'язково врахуємо. Проте те, що вони потрібні країні — абсолютний факт», — наголосив голова комітету.

Податок на OLX та нові побори

Окрему увагу парламентар приділив ініціативі щодо оподаткування доходів громадян на цифрових платформах (так званий «податок на OLX»). Гетманцев безапеляційно стверджує, що цей законопроєкт є «абсолютно позитивним» і нібито має підтримку серед представників бізнесу, оскільки до його ухвалення жорстко прив'язане зовнішнє фінансування.

Варто нагадати, що 10 березня Верховна Рада вже намагалася ухвалити урядовий законопроєкт № 14025 про запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією щодо доходів користувачів цифрових платформ, проте голосування було провалено.

Урядовий дубль

Не зумівши провести ініціативи єдиним пакетом, 30 березня Кабінет міністрів пішов в обхід і подав до парламенту нові, розділені проєкти законів. Вони передбачають імплементацію стандарту міжнародного обміну інформацією DAC7 (оподаткування доходів через цифрові платформи), запровадження податків на міжнародні посилки, починаючи з нульової вартості (від 0 євро), та подовження дії військового збору після завершення воєнного стану. Водночас питання запровадження ПДВ для ФОПів-спрощенців наразі залишається на стадії обговорення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 31

+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
5 квітня 2026, 9:21
#
Не понимаю почему депутаты тянут с этими очевидно Европейскими инициативами. Вся Европа так живет, и мы будем
+
0
JWT
JWT
5 квітня 2026, 9:50
#
Зараз продадуть всі свої товари на OLX і приймуть
+
+26
kadaad1988
kadaad1988
5 квітня 2026, 12:14
#
Это где в Европе живут со средней зарплатой в 400 долларов и минимальной пенсией в 50? Это где в Европе облагаются налогом доходы в 150 долларов в месяц?!
+
+89
vovan9870
vovan9870
5 квітня 2026, 10:16
#
Альтернатива є - податки повинні платити багаті. Тобто — прогресивна шкала ПДФО, ЄСВ для третьої групи і т.д. А від законопроекту по OLX очікується практично нульовий ефект — підприємці податки і так сплачують, а не підприємцям б/у носки простіше буде викинути, ніж продавати з такими втратами, враховуючи інші комісії.
+
+27
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 10:40
#
А чому багаті мають платити за тебе? Йди працюй.
+
0
w39932
w39932
5 квітня 2026, 11:26
#
Нічого, вас вигнали з Франції та Німеччини, скоро й ти підеш, тільки не працювати, а на інше місце. Хтось буде на тебе працювати за 2 євро на годину? Ага плював в тебе
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 13:10
#
Кого вигнали? Кидай вживати прямо зранку.
+
0
w39932
w39932
5 квітня 2026, 15:21
#
Таких як ти і вигнали. Прогресивна шкала та складно з виведенням капіталу до того самого Дубая чи іншого сміття. Чи ти думаєш що ті хто будував ЄС,такі дурні? Ти шкурами українців відгодував собі пику і сидиш, ще й хтось повинен на тебе працювати? Та ти владі на коліна падати повинен, прийде наш народ з ЄС і ти в кращому випадку будеш тікати в оркостан або казахстан.
+
+12
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 16:33
#
Що ти несеш? Сходи проспись.
+
0
w39932
w39932
5 квітня 2026, 18:25
#
Що ти несеш? Сходи проспись. Я так розумію, крім цього, у тебе аргументів немає? Горить під дупою? Ну, доживай свої останні роки в бізнесі
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 18:59
#
Які аргументи можуть бути на відверту маячню?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
5 квітня 2026, 17:44
#
«твій народ прийде в єс» — дуже смішно. Вже багато прийшли, туалети миєте в польші))
+
+15
w39932
w39932
5 квітня 2026, 18:29
#
Я маю величезну повагу до тих людей, які прибирають туалети в Польщі чи в будь-якій іншій країні. Ти сидиш у найбіднішій країні Європи, платиш своїм працівникам копійки, а ще й з тих мізерних податків сидиш ниєш? Ганьба вам. Так навіть той, хто миє підлоги в Польщі має кращий рівень життя, ніж ти)
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 19:00
#
О, рюській з рюськими тейками про туалети. У вас в різані на вулиці туалети, і мити не треба. Зручно.
+
+34
zephyr
zephyr
5 квітня 2026, 13:32
#
Если Украина идёт в ЕС, то прогрессивную шкалу- таки надо вводить. Также, надо вводить налог на владение акциями, дивидендами и запретить это прятать подальше от физ лица. Т. е. если бы условный Пэпа не спрятал свои налоги за юр лицом и не платил бы 3%, а платил 18% как обычный физик- это были бы лишние 2 лярда денег. А если бы как в ЕС платил- лишние 5.5 лярда. И это один человек. Именно поэтому, Украина никогда не будет в ЕС: крiпаки так привыкли стоять раком и боготворить пана, что по-другому уже не могут
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 16:34
#
Якщо хтось каже про «стоять раком» — одразу зрозуміло, що русня.
+
+30
Romanenkas17
Romanenkas17
5 квітня 2026, 17:45
#
Якраз стояти раком і на колінах це українська звичка…35 років так стоїмо.
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 19:00
#
Так, ви стоїте все життя так, русаки.
+
+15
zephyr
zephyr
5 квітня 2026, 19:35
#
Так это ж братский народ, и тех и других, совок приучил терпеть. Чисто у меня в мониторинге по моим знакомым- 8 судей, которые нарушили закон, которых на этом поймали, и ни один из них не понёс никакого наказания, и все 8 были восстановлены на работе. И что же сделает с этим пэрэсичный украинчик? Правильно: неначасi такое решать, надо потерпеть- враг близко.
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 19:58
#
Ні, терпіти — це удел русні. І ви ніколи не буде е нам братами, кацапи.
+
0
zephyr
zephyr
5 квітня 2026, 19:33
#
Очень аргументировано. Теперь, начинай заламывать руки и причитать: хiба воли ревуть, як ясла повнi? И смело иди за 3 копейки пахать за бронь.
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 19:58
#
Ти вже напився? Якусь чухню несеш, як завжди.
+
0
zephyr
zephyr
5 квітня 2026, 22:23
#
Первый раз тебе пишу, у тебя уже «как всегда», поза опущенной дворняги
+
+26
kadaad1988
kadaad1988
5 квітня 2026, 12:18
#
Зчем же выкидывать носки? Просто тема OLX доставки умрет смертью храбрых, будет предоплата или наложенный платеж. Если начнут брать налог с наложки, то и она умрет, правда перевод денег пока налогооами еще не облагали, но от зеленой помойки можно ожидать чего угодно.
+
+94
Явам Нелох
Явам Нелох
5 квітня 2026, 10:57
#
А не красти мільярдами не пробували?. Чи така альтернатива навіть не розглядається… Скуби і далі гусаків разом зі шкірою, вони цього заслуговують бо мовчать.
+
+34
kadaad1988
kadaad1988
5 квітня 2026, 12:20
#
Не смешите, это единственная цель пребывания всей этой швали, под партриотическими лозунгами, у власти, при этом ничем не отличаясь от рыгоаналов и прочих!
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 13:11
#
А які у Зе були патріотичні лозунги? Знову ти несеш невідомо що.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
5 квітня 2026, 17:46
#
Зе щодня випльовує нові і нові суперпатріотичні ессе, прокинься.
+
+26
w39932
w39932
5 квітня 2026, 15:24
#
Вже давно ні для кого не секрет, що всі органи без винятку беруть хабарі й перекидають їх нагору. У владі розуміють що в такій ситуації заробити купу грошей і втекти більше ніколи не вдасться. Тим більше що їх уже ніхто ніколи не знайде.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
5 квітня 2026, 17:47
#
Це і є головна мета «дешевих» кредитів мвф — змусити платити країни за те що вони не брали. А дурні тут сперечаються і радіють з «європейських податків».(
+
0
BigBend
BigBend
5 квітня 2026, 20:08
#
Ого, кредити дають, щоб на цьому заробити. Русня відкриває для себе економіку.
