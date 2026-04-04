«Нова пошта» вдруге за пів року підвищує тарифи

«Нова пошта» переглядає у бік збільшення вартість послуг на доставку документів, посилок та вантажів. Компанія виправдовує це рішення інфляційними процесами, нестабільністю на ринку енергоносіїв та загальним зростанням власних операційних витрат. Нові тарифи діятимуть з 13 квітня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Офіційні причини

«Нова пошта» стверджує, що підвищення вартості логістики продиктоване необхідністю адаптуватися до поточних ринкових умов. Серед головних аргументів компанії — збільшення загальної вартості життя в країні, зростання цін на пальне та глобальна нестабільність на енергетичних ринках.

Додатково оператор заявляє про суттєве здорожчання послуг з боку своїх підрядників, зокрема у сферах зв’язку та електропостачання. Отримані від підвищення тарифів кошти компанія обіцяє спрямувати на підтримку стабільності мережі, безпеку відправлень та індексацію заробітних плат своїм співробітникам.

Що залишили без додаткової тарифікації

У межах оновленої цінової політики логістичний оператор зберігає нульовий тариф на низку супутніх послуг. До цього переліку входять:

пакування малих посилок (від 0,5 до 4 кг безкоштовно пакуватимуть у фірмові пакети, а відправлення до 10 та до 30 кг — у стандартне пакування);

надання фірмових картонних конвертів для пересилання документів;

послуга переадресації посилки, яка вже перебуває в процесі транспортування;

комісійний збір за оголошену цінність відправлення, якщо ця сума не перевищує 500 гривень;

послуга «Пункт передачі» та тимчасове зберігання посилок у відділеннях.

Також без змін залишається розмір доплати за відправку вантажів із сіл або селищ.

Новий прайс-лист: вартість логістики з 13 квітня

Базова вартість доставки зазнає відчутного зростання. Затверджені компанією нові тарифи виглядають так:

Документи:

Доставка в межах міста — 70 грн.

Доставка по Україні — 80 грн.

Посилки (доставка по місту):

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 115 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Посилки (доставка по Україні):

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн.

Габаритні вантажі (понад 30 кг):