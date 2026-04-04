4 квітня 2026, 11:21

«Нова пошта» вдруге за пів року підвищує тарифи

«Нова пошта» переглядає у бік збільшення вартість послуг на доставку документів, посилок та вантажів. Компанія виправдовує це рішення інфляційними процесами, нестабільністю на ринку енергоносіїв та загальним зростанням власних операційних витрат. Нові тарифи діятимуть з 13 квітня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Офіційні причини

«Нова пошта» стверджує, що підвищення вартості логістики продиктоване необхідністю адаптуватися до поточних ринкових умов. Серед головних аргументів компанії — збільшення загальної вартості життя в країні, зростання цін на пальне та глобальна нестабільність на енергетичних ринках.

Додатково оператор заявляє про суттєве здорожчання послуг з боку своїх підрядників, зокрема у сферах зв’язку та електропостачання. Отримані від підвищення тарифів кошти компанія обіцяє спрямувати на підтримку стабільності мережі, безпеку відправлень та індексацію заробітних плат своїм співробітникам.

Що залишили без додаткової тарифікації

У межах оновленої цінової політики логістичний оператор зберігає нульовий тариф на низку супутніх послуг. До цього переліку входять:

  • пакування малих посилок (від 0,5 до 4 кг безкоштовно пакуватимуть у фірмові пакети, а відправлення до 10 та до 30 кг — у стандартне пакування);
  • надання фірмових картонних конвертів для пересилання документів;
  • послуга переадресації посилки, яка вже перебуває в процесі транспортування;
  • комісійний збір за оголошену цінність відправлення, якщо ця сума не перевищує 500 гривень;
  • послуга «Пункт передачі» та тимчасове зберігання посилок у відділеннях.

Також без змін залишається розмір доплати за відправку вантажів із сіл або селищ.

Новий прайс-лист: вартість логістики з 13 квітня

Базова вартість доставки зазнає відчутного зростання. Затверджені компанією нові тарифи виглядають так:

Документи:

  • Доставка в межах міста — 70 грн.
  • Доставка по Україні — 80 грн.
  • Посилки (доставка по місту):
  • до 2 кг — 70 грн;
  • до 10 кг — 115 грн;
  • до 30 кг — 180 грн.

Посилки (доставка по Україні):

  • до 2 кг — 90 грн;
  • до 10 кг — 135 грн;
  • до 30 кг — 200 грн.

Габаритні вантажі (понад 30 кг):

  • Між відділеннями по місту — 7 грн за кожен кілограм ваги.
  • Між відділеннями по Україні — від 11 грн за кілограм (кінцева ціна залежатиме від конкретної тарифної зони).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

torn
4 квітня 2026, 14:34
Компанія Нова Пошта (NovaPay) за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
Raids Clash7
5 квітня 2026, 8:57
А де ж тут МОНОполія? Не подобається одне, йди до іншого. Нажаль, це не монополія, й кожен гад робить що хоче. Да й вигіди він Нова пей дуже замало, щоб за нього турбуватись, та ще й називати МОНОполістом. Таке враження, що просто десь чули це слово, й вирішили сюди його приплести, не розібравшись у суті «МОНОполії «, або «ОЛІГОполії «, друга з яких в наших 3-х блядо мобільних операторах…
Явам Нелох
5 квітня 2026, 10:53
Нехай вже кожного дня підвищують. Її послугами користується все меньше і меньше. Бо в них доставка вже коштує в рази дорожче чим сам товар. Платіть за обьемну вагу і не скігліть що комісії великі. А головне не забувайте що НП не единий перевізник.
HappyInterest
5 квітня 2026, 11:29
З китаю брат Халя Вавсім присилає невеликий пакунок майже безкоштовно, а в україні як замовиш гайку то магазин виставляє 180 грн за доставку цим перевізником, а іншими поштами не завжди є доставка. Є ще «екстра швидка народна доставка», точніше була, бо зараз через розгул злочинності є немаленький шанс що ні посилка ні водій не доїде. Ну і паливо, беспредел, аббісінські налоги…, дякуємо великим лідорам за підйом економіки і ріст ввп. То ж в будь якому випадку шоби не вилетіти в трубу і спасти хоть якось наймитів нп підійматиме тариф
