«Нова пошта» переглядає у бік збільшення вартість послуг на доставку документів, посилок та вантажів. Компанія виправдовує це рішення інфляційними процесами, нестабільністю на ринку енергоносіїв та загальним зростанням власних операційних витрат. Нові тарифи діятимуть з 13 квітня. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Нова пошта» вдруге за пів року підвищує тарифи
Офіційні причини
«Нова пошта» стверджує, що підвищення вартості логістики продиктоване необхідністю адаптуватися до поточних ринкових умов. Серед головних аргументів компанії — збільшення загальної вартості життя в країні, зростання цін на пальне та глобальна нестабільність на енергетичних ринках.
Додатково оператор заявляє про суттєве здорожчання послуг з боку своїх підрядників, зокрема у сферах зв’язку та електропостачання. Отримані від підвищення тарифів кошти компанія обіцяє спрямувати на підтримку стабільності мережі, безпеку відправлень та індексацію заробітних плат своїм співробітникам.
Що залишили без додаткової тарифікації
У межах оновленої цінової політики логістичний оператор зберігає нульовий тариф на низку супутніх послуг. До цього переліку входять:
- пакування малих посилок (від 0,5 до 4 кг безкоштовно пакуватимуть у фірмові пакети, а відправлення до 10 та до 30 кг — у стандартне пакування);
- надання фірмових картонних конвертів для пересилання документів;
- послуга переадресації посилки, яка вже перебуває в процесі транспортування;
- комісійний збір за оголошену цінність відправлення, якщо ця сума не перевищує 500 гривень;
- послуга «Пункт передачі» та тимчасове зберігання посилок у відділеннях.
Також без змін залишається розмір доплати за відправку вантажів із сіл або селищ.
Новий прайс-лист: вартість логістики з 13 квітня
Базова вартість доставки зазнає відчутного зростання. Затверджені компанією нові тарифи виглядають так:
Документи:
- Доставка в межах міста — 70 грн.
- Доставка по Україні — 80 грн.
- Посилки (доставка по місту):
- до 2 кг — 70 грн;
- до 10 кг — 115 грн;
- до 30 кг — 180 грн.
Посилки (доставка по Україні):
- до 2 кг — 90 грн;
- до 10 кг — 135 грн;
- до 30 кг — 200 грн.
Габаритні вантажі (понад 30 кг):
- Між відділеннями по місту — 7 грн за кожен кілограм ваги.
- Між відділеннями по Україні — від 11 грн за кілограм (кінцева ціна залежатиме від конкретної тарифної зони).
