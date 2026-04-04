4 квітня 2026, 10:15

Обсяг підозрілих фінансових операцій зріс у понад чотири рази за 2025 рік

У 2025 році обсяг фінансових операцій, які підозрюються у легалізації доходів, зріс у понад чотири рази та сягнув 272,7 млрд грн (проти 62,6 млрд грн роком раніше). Відомство декларує масове викриття податкових зловживань, схем із дроблення бізнесу та транзакцій через підставних осіб. Проте ці рекордні цифри відображають лише передані до правоохоронних органів матеріали, а не доведені в судах злочини чи реально повернуті до бюджету кошти. Про це повідомляє очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

Алгоритмізація замість розширення штату

Офіційна позиція служби полягає в тому, що суттєве зростання статистичних показників у 2025 році відбулося без збільшення загальної кількості персоналу. Збільшити ефективність нібито вдалося завдяки зростанню частки аналітиків у штаті, розширенню доступу до баз даних, а також автоматизації процесів та алгоритмічному аналізу.

Також у відомстві зазначають про зміну підходів до взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу (банками та фінансовими компаніями) — від точкових перевірок відбувся перехід до системного аналізу масивів даних. Згідно зі звітністю, за рік було проведено 1441 фінансове розслідування, що на 37% більше за показники попереднього року. Стверджується, що внутрішня кадрова реформа дозволила майже подвоїти кількість щомісячних розслідувань. Заявлений рівень «ефективності» становить 97% — саме така частка переданих матеріалів призвела до відкриття нових кримінальних проваджень або була долучена до вже існуючих справ.

Податкові махінації та конвертаційні центри

Найбільший стрибок у звітності стосується податкових правопорушень. Сума фінансових операцій у переданих справах за цим напрямом досягла 178,3 млрд грн. Це майже у 13 разів перевищує показники 2024 року (тоді фігурувала сума у 13,9 млрд грн).

Окремим рядком виділено махінації навколо конвертаційних центрів та так званих «скруток» (схем незаконного відшкодування або ухилення від сплати ПДВ). За цим профілем фінансова розвідка виявила сумнівних операцій на 76,5 млрд грн, що у 5,5 раза більше за минулорічні обсяги.
Тіньовий банкінг: «дропи» та дроблення бізнесу

Значну частину зусиль аналітиків було спрямовано на схеми з використанням транзитних рахунків фізичних осіб («дропів») та штучне поділ середнього й великого бізнесу для мінімізації податків.

  • «Дроп-схеми»: проаналізовано понад 29 тисяч банківських рахунків у 47 фінансових установах. Зафіксовано операцій на суму 30,81 млрд грн. Загалом у цих схемах ідентифіковано 64 411 причетних осіб.
  • «Дроблення бізнесу»: досліджено понад 2 900 рахунків у 22 банках. Сума сумнівних операцій склала 12,52 млрд грн за участю 3 411 осіб.

Оборонка, бюджет та енергетичний сектор

Звітність Держфінмоніторингу також фіксує кратне збільшення виявлених підозрілих потоків у державному секторі та критичних галузях:

  • Оборонна сфера: виявлено транзакцій на 40,86 млрд грн (зростання у 9,5 раза порівняно з 2024 роком).
  • Корупційні правопорушення: зафіксовано операцій на 48,8 млрд грн (зростання у 3,5 раза).
  • Бюджетні кошти: підозрілі транзакції сягнули 43,84 млрд грн (зростання у 3,2 раза).
  • Енергетика: виявлено операцій на 5,25 млрд грн (зростання у 3 рази).

Крім того, за напрямом протидії фінансуванню тероризму та колабораційній діяльності відомство підготувало 110 матеріалів.

Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

youknow
4 квітня 2026, 11:07
Створили «правила» і згідно з цими правилами:«Обсяг підозрілих фінансових операцій зріс у понад чотири рази за 2025 рік». кому це вигідно, які цілі?
Новини по темі
Всі новини
