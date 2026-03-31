31 березня 2026, 13:09

Війна в Ірані спричинила бум електрокарів у Європі: продажі вживаних авто стрімко зростають

​​Різкий стрибок цін на бензин, спричинений війною в Ірані, змушує європейських споживачів масово відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння. Найбільші онлайн-платформи з продажу авто фіксують аномальне зростання попиту на вживані електромобілі (EV). Про це повідомляє Reuters.

Ціновий шок на АЗС

Війна в Ірані, що розпочалася 28 лютого 2026 року, заблокувала ключові торгові шляхи, якими проходить близько 20% світових поставок нафти. Це миттєво відобразилося на вартості пального: за даними Єврокомісії, середня ціна бензину в ЄС лише за три тижні зросла на 12% — до 1,84 євро ($2,12) за літр.

«Щойно ціна перевищує позначку 2 євро за літр, це сильно впливає на сприйняття людей», — зазначає Ромен Бошер, гендиректор французького ритейлера Aramisauto.

За його словами, частка електрокарів у продажах компанії подвоїлася всього за три тижні — з 6,5% до 12,7%. Водночас частка бензинових авто скоротилася з 34% до 28%, а дизельних — з 14% до 10%.

Географія попиту на електрокари

Тренд охопив увесь континент, причому в деяких країнах електромобілі вже стали лідерами ринку:

Норвегія: на найбільшому маркетплейсі Finn.no електромобілі вперше випередили дизельні моделі за обсягами продажів.

Німеччина: на платформі mobile.de частка запитів на покупку електрокарів з початку березня потроїлася (з 12% до 36%), а кількість звернень до дилерів зросла на 66%.

Центральна Європа: платформа Olx, що базується в Амстердамі, звітує про стрибок інтересу до електрокарів у Польщі (+39%), Румунії (+40%) та Португалії (+54%).

Швеція: На сайті Blocket продажі вживаних електромобілів зросли на 11%, а перегляди оголошень — на 17%.

Чому купують саме вживані електрокари

Експерти виділяють три причини, чому покупці обирають вторинний ринок:

  • Ціна — вживані моделі на 40% дешевші за нові.
  • Швидкість — на відміну від нових авто, на доставку яких можна чекати місяцями через дефіцит компонентів, вживане авто можна забрати зі стоянки одразу.
  • Довіра — поява сертифікатів стану батареї допомогла зняти головне застереження покупців щодо терміну служби акумуляторів.

Маркетингова відповідь автовиробників

Виробники електромобілів не гають часу та активно використовують паливну кризу у своїй рекламі. Наприклад, бренд MG (належить китайській SAIC) запустив у Франції кампанію з гаслом: «Можливо, настав час переосмислити те, як ви керуєте авто», прямо натякаючи на вартість бензину.

«Ми бачимо чітке зміщення пріоритетів: люди активно шукають більш паливно-ефективні альтернативи», — підсумовує експерт Blocket Марцін Степман.

Аналітики прогнозують, що цей імпульс лише посилюватиметься, оскільки ринок поступово адаптується до довготривалих наслідків глобальної нестабільності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Я Саня
Я Саня
31 березня 2026, 13:15
Та ну, не може бути, а де ж ті що сміялися з підвищення ціна на ЕЕ? Де ваші язики тепер?
