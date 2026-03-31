Зарплатний проєкт 2026: як банки борються за лояльність бізнесу, працівників та бухгалтерії

Банки, які працюють у масовому сегменті активно борються за залучення клієнтів для відкриття зарплатних проєктів. Здавалося б найпростіший спосіб — це скасувати комісії за зарахування коштів на рахунок, але за нинішньої високої конкуренції цього виявляється недостатньо. Що пропонують топові банки для бізнесу та його працівників, розповідає «Мінфін».

Тарифи для бізнесу

Зарплатний проєкт — це угода між банком та роботодавцем для автоматизованого перерахування заробітної плати, авансів, лікарняних чи інших виплат безпосередньо на банківські картки співробітників.

Банки зацікавлені у відкритті зарплатних проєктів, адже це миттєво розширює їх клієнтську базу. Навіть якщо фінустанова не бере кошти за зарахування грошей, вона все одно заробляє, адже працівники підприємства отримуватимуть стабільний передбачуваний прибуток, а значить їм можна пропонувати додаткові послуги — депозити, кредитні картки, продаж валют тощо. Крім цього банки отримують комісію за всі карткові розрахунки. Якщо ж кошти якийсь час просто лежать на картці, то банк також їх може використовувати для короткострокових кредитів, придбання облігацій чи депозитних сертифікатів.

Останнє слово при виборі банку для відкриття зарплатного проєкту залишається за власником чи керівником підприємства. Тому банки намагаються запропонувати їм максимально вигідні тарифи.

Цілий ряд банків взагалі не бере плату за перерахунок коштів підприємства працівникам. Йдеться не лише про зарплату, а й лікарняні, гроші на відрядження тощо. Зокрема, про такі умови заявляють àбанк, Приват, monobank, Райффайзен.

«Наш тариф на зарахування коштів співробітникам становить 0%, а також передбачене безкоштовне обслуговування», — розповіли «Мінфіну» в àбанку.

Акцентують увагу на тарифах для підприємств і в ПУМБ. «Ми пропонуємо гнучкі тарифи та індивідуальні умови. Наприклад 0% для державних компаній та бюджетних установ та для нових клієнтів у яких зарплатний проєкт входить до вартості Пакета», — відзначають в установі.

Деякі банки залишають комісії для роботодавців. Приміром, в Ощаді є ряд варіантів зарплатних проєктів. Деякі не передбачають плату компаніями, за інші ж доведеться платити.

Також в Укрсиббанку відсутні комісії за зарплатними проєктами для бюджетних установ, а ось для суб`єктів господарювання — 0,5% +100 грн від суми переказу.

Тарифи для працівників

Переконати підприємство у перевагах зарплатного проєкту — лише половина справи. Річ в тому, що роботодавець не може нав’язувати працівникам, на картки якого банку їм отримувати виплати. Тому незважаючи на позицію компанії людина має повне право отримувати зарплату на ту картку, яка їй зручніша.

Через це банки намагаються створити якомога кращі умови і для користувачів. Якщо за переказ зарплати деякі фінустанови беруть плату з роботодавців, то за зарахування коштів комісію з працівника не бере жоден з банків, тарифи яких вивчав «Мінфін».

В деяких випадках є плата за обслуговування картки, яка стягується щомісяця, якщо за нею не відбуваються розрахунки на певну суму. Зокрема, це передбачено умовами Ощадбанку. Але більшість фінустанов не встановлюють такі зобов'язання.

Крім цього банки намагаються забезпечити учасників зарплатних проєктів додатковими бонусами. Як розповідають в àбанку, працівники можуть знімати готівку без комісії, користуватися безкоштовними переказами, поповненням рахунку. За користування зарплатною карткою передбачено отримання кешбеку до 20%, знижки від партнерів — АТБ, Епіцентр, Bolt. У разі потреби можна отримати додаткове фінансування через програму пільгового кредитування «Зарплата+» або інші кредитні програми.

Окремо в банку підкреслюють, що якщо працівнику компанії з якихось причин не сподобаються умови банку, він зможе отримувати зарплату на картку будь-якого іншого банку. Обмежень зарплатний проєкт не встановлює, а програмне забезпечення дозволить перераховувати кошти на потрібний рахунок без жодних проблем.

На вигідних тарифах наголошують і в ПУМБ. «Працівники, які отримують зарплату в нашому банку, отримують доступ до наступних умов: 0 грн комісії за відкриття, обслуговування та поповнення, зняття готівки в будь-яких банкоматах України до 50 тис. грн на місяць без комісії, безкоштовне поповнення мобільного та оплата комуналки в застосунку ПУМБ, перекази на карти інших банків теж без комісії. Додатково клієнти можуть користуватися кешбеком (в застосунку понад 200 відповідних пропозицій), спеціальними умовами кредитування (знижена комісія та більші кредитні ліміти, розстрочки), а також без комісії купувати валюту навіть за кредитні кошти. Важливо, що всі сервіси доступні онлайн через мобільний застосунок», — наголошують в банку.

Головний напрям конкуренції

Окрім власників та працівників у компаній при виборі зарплатного проєкту є ще один вагомий гравець — бухгалтерія, для якої важлива зручність переказів коштів. Часто саме її рішення вирішальне при виборі банку, а тому фінустанови активно працюють над технічними рішеннями аби спростити роботу з сервісами.

«ПУМБ забезпечує можливість повністю дистанційного підключення до зарплатного проєкту. Заявку на зарплатний проєкт можна оформити в Клієнт-банк та протягом дня ми підключимо зарплатний проєкт. Відкриття рахунків для співробітників також може відбуватися онлайн, що значно економить час як бізнесу, так і працівників», — розповіли фахівці банку.

Крім цього ПУМБ забезпечує персонального менеджера, сучасний клієнт-банк, супровід та підтримку на всіх етапах співпраці. В банку наголошують на зручності зарплатних реєстрів та інтеграції з бухгалтерськими системами.

Великий акцент на технічному аспекті робить і àбанк. «Проведення зарплатної виплати здійснюється повністю дистанційно в клієнт банку àБізнес. Без додаткових паперів і відвідування відділення банку. Весь процес від створення виплати до зарахування на картки співробітників займає до 20 хвилин», — наголошують у банку.

В àбанк продовжують вдосконалювати програмне забезпечення для зарплатних проєктів. Зокрема, розробляють функціонал, який дозволяє сплачувати податки разом з виплатою. Це дозволить скоротити час проведення виплати та мінімізує помилки клієнта.

Серед проблем з якими стикаються клієнти, у àбанку, зокрема, відзначають труднощі при завантаженні файлів виплат або роботі з клієнт-банком коли працівники підприємства використовують некоректний формат файлів. В банку працюють над тим, щоб навіть в таких ситуаціях сервіс міг працювати коректно.

Робота над технічним вдосконаленням продовжується і в ПУМБі. «Ми розширюємо функціонал мобільного банкінгу, впроваджуємо нові сервіси. У майбутньому плануємо ще більше розширювати цифрові можливості: автоматизація payroll-процесів, розвиток аналітичних інструментів для роботодавців та персоналізовані фінансові рішення для співробітників», — розповіли в установі «Мінфіну».

Ринок зарплатних проєктів поступово трансформується у повноцінну екосистему послуг. Банки вже не просто обслуговують виплати, а намагаються інтегруватися у фінансові процеси компаній. За цих умов виграє той, хто запропонує не лише вигідні тарифи, а й максимальну простоту, швидкість і додаткові можливості для бізнесу та його співробітників. Саме це стає новим стандартом у галузі.