Українці випередили білорусів та китайців за кількістю нових компаній у Польщі: у яких сферах відкривають бізнеси

У 2025 році іноземні громадяни зареєстрували в Польщі 10,5 тисячі нових підприємств. Найбільшу активність у створенні бізнесу продемонстрували громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини, пише Іnpoland.net.pl.

Лідирують українці

Українці залишаються лідерами за кількістю нових компаній, суттєво випереджаючи інших іноземців.

Друге місце посіли білоруси, які зареєстрували 1370 підприємств, що майже на 2000 менше, ніж у громадян України.

Третю позицію зайняли підприємці з Китаю з показником 610 компаній, піднявшись із п’ятого місця роком раніше. Німці стабільно утримують четверте місце з 514 зареєстрованими бізнесами.

До першої десятки також увійшли підприємці з Туреччини, Індії, Великої Британії, Чехії, Грузії та Італії.

Найбільш популярні сфери

Найбільш популярними сферами для відкриття бізнесу серед іноземців у Польщі стали громадське харчування та ресторанна справа — 694 нові заклади.

Значну частку також займають автомобільні перевезення (484 компанії), будівельна галузь (480) та ІТ-сектор (380).

Крім того, іноземні підприємці активно реєструють бізнеси у сфері консалтингу (308), кадрових агентств (225) та оптової торгівлі (224).

Експерти пов’язують таку структуру інвестицій із відносно низьким порогом входу в окремі галузі, стабільним попитом на послуги та розвитком внутрішнього ринку Польщі.