Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 березня 2026, 17:45

Фінкомпанії вийшли на довоєнний рівень, страховики — на пікові прибутки

Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний показник 2021 року. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору.

Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний показник 2021 року.

За даними огляду, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг збільшилися на 10,1% за квартал (кв/кв), однак зменшилися на 0,2% в річному вимірі (р/р). Тож частка небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінансового сектору дещо знизилася і сягнула історично найнижчого рівня — 8,8% на кінець грудня 2025 року.

Страховики

Ризикові страховики наростили активи на 8,0% кв/кв та на 37,9% р/р, а частку високоліквідних складових (кошти в банках, державні цінні папери та кошти в Моторному (транспортному) страховому бюро України) в прийнятних активах — до 85,1%.

Страховики життя також наростили активи — на 4,8% кв/кв та на 14,8% р/р, а частку високоліквідних складових у прийнятних активах (кошти в банках та державні цінні папери) — до 95%.

Премії ризикових страховиків дещо скоротилися (на 0,2%) кв/кв, однак зросли на 36,3% р/р. Премії зі страхування життя збільшилися на 13,9% кв/кв та на 3,6% р/р.

Чистий прибуток ризикових страховиків у 2025 році зріс удвічі завдяки значному збільшенню результату від страхової діяльності та вищим інвестиційним доходам, страховиків життя — на 33,2% р/р з огляду на вищі фінансові та інвестиційні доходи.

У IV кварталі 2025 року один ризиковий страховик і один страховик життя порушували нормативи мінімального капіталу (MCR) та капіталу платоспроможності (SCR).

Кредитні спілки

Обсяг активів кредитних спілок зменшився переважно за рахунок установ, що не залучають депозити.

Кредитний портфель сегменту зменшився на 5,4% кв/кв та на 8,5% р/р з огляду на скорочення обсягів нових кредитів підприємцям та на придбання, будівництво, ремонт нерухомості.

Водночас пришвидшилося погашення кредитів, а заявлена середня частка непрацюючих кредитів членів спілок залишилася в межах 30%.

На початку 2026 року лише одна кредитна спілка порушила нормативи достатності регулятивного капіталу (Н1) та достатності капіталу 1 рівня (Н2). Водночас усі спілки мали належний запас ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній збільшився на 11,5% кв/кв, однак зменшився на 7,1% р/р. Водночас обсяг наданих фінансових послуг зріс та у 2025 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення, перевищив довоєнний показник 2021 року.

Кредитний портфель фінансових компаній збільшився на 3,6% кв/кв та на 41,0% р/р і досяг історично найвищого рівня. Також фінансові компанії нарощували обсяги операцій із викупу заборгованості, однак обсяг класичного факторингу після чотирьох кварталів зростання скоротився.

За 2025 рік майже 90% фінансових компаній отримали прибуток. Більше половини прибутку сегменту забезпечив оператор програми «єОселя» — ПрАТ «Укрфінжитло».

Станом на 01 січня 2026 року лише одна фінансова компанія не дотримувалася вимоги до мінімального розміру власного капіталу.

Обсяг активів ломбардів зменшився на 5,9% кв/кв та на 3,7% р/р, натомість обсяг нових кредитів збільшився.

Перспективи та ризики

У січні 2026 року НБУ вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній. До нього увійшли 53 установи. Вони мають виконати посилені вимоги до корпоративного управління, планування діяльності та розкриття інформації до 01 липня 2026 року.

Також протягом року надавачі небанківських фінансових послуг мають виконати нові вимоги до організації інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Крім того, з 01 квітня 2026 року періодичність подання окремих звітів страховиків змінюється із квартальної на місячну, а також запроваджуються нові файли звітності для страховиків, фінансових компаній і ломбардів.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
