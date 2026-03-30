Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 березня 2026, 18:41

Мільярдер Білл Акман закликає купувати акції, поки вони дешеві

Поки американський фондовий ринок переживає найгірший старт року у своїй історії, а акції найбільших корпорацій стрімко знецінюються, засновник хедж-фонду Pershing Square Білл Акман закликає інвесторів масово скуповувати активи. Фінансист радить не довіряти пресі, ігнорувати об'єктивну ринкову статистику та робити ставку на збагачення завдяки геополітиці.

Поки американський фондовий ринок переживає найгірший старт року у своїй історії, а акції найбільших корпорацій стрімко знецінюються, засновник хедж-фонду Pershing Square Білл Акман закликає інвесторів масово скуповувати активи.

Обіцянки «мирних дивідендів»

У своєму публічному зверненні Акман стверджує, що зараз настав «один із найкращих часів за довгий період для купівлі якості», оскільки найякісніші бізнеси у світі нібито торгуються за надзвичайно низькими цінами. Він закликає від роздрібних інвесторів «ігнорувати основні медіа» та «ігнорувати ведмедів» (учасників ринку, які об'єктивно вказують на низхідний тренд). Свій оптимізм мільярдер обґрунтовує специфічним баченням міжнародної ситуації: на його думку, світ спостерігає за «однією з найбільш однобічних воєн в історії, яка закінчиться добре для США та світу», що має принести економіці масштабні «мирні дивіденди».

Що насправді стоїть за «надзвичайно низькими цінами»

Заяви керівника хедж-фонду виглядають абсолютно відірваними від катастрофічної технічної картини на Волл-стріт. Нагадаємо, що індекс S&P 500 прямує до свого найбільшого місячного падіння з вересня 2022 року, а з перших 12 тижнів поточного року лише три закрилися в плюсі.

Те, що Акман називає «знижками», є наслідком жорсткого здуття бульбашки у секторі «Чудової сімки» (Mag7), яка раніше штучно тримала ринок на плаву:

  • Microsoft обвалилася на 34% і вперше за 13 років пробила вниз ключову 200-тижневу ковзну середню.
  • Meta впала на 31%, опустившись нижче 200-денної лінії з найбільшим відхиленням з кризового 2022 року.
  • Tesla втратила 25%, а Google та Amazon — по 20%.
  • Nvidia (-19%) взагалі втратила преміальну націнку за лідерство у сфері штучного інтелекту: вперше за понад 10 років компанія торгується на рівні або нижче від середнього показника S&P 500 за прогнозованим P/E.

Конфлікт інтересів та історія маніпуляцій емоціями

Заклики Білла Акмана варто оцінювати виключно через призму структури його власного портфеля. За даними останніх звітів для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), значна частина капіталу його фонду Pershing Square сконцентрована саме в тих технологічних гігантах, які зараз тягнуть ринок на дно: Amazon, Alphabet (Google) та Meta.

Крім того, фінансист має багату історію використання публічних заяв для маніпуляцій настроями натовпу. Найбільш показовим став епізод у березні 2020 року на початку пандемії COVID-19. Тоді Акман виступив у прямому ефірі телеканалу CNBC, емоційно заявляючи, що «наближається пекло», чим спровокував ще глибшу паніку та розпродаж на ринку. Згодом з'ясувалося, що напередодні ефіру він зробив ставку проти корпоративних облігацій на 27 млн доларів. Посіявши паніку, він зафіксував неймовірний прибуток у 2,6 млрд доларів, після чого миттєво змінив риторику на позитивну і почав закликати скуповувати акції. Нинішній заклик «ігнорувати медіа» є класичним прийомом для формування вигідного йому інформаційного фону.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами