Більшість членів Монетарного комітету НБУ припускають, що регулятор збереже поточну ключову ставку до кінця 2026 року

Більшість учасників дискусії вважають, що з огляду на останні події в світі та посилення ризиків для внутрішньої цінової динаміки НБУ , ймовірно, доведеться діяти обережніше, ніж передбачено в січневому прогнозі. Зокрема, семеро членів КМП не виключили ймовірність збереження незмінної облікової ставки щонайменше до кінця 2026 року, а один член КМП — навіть певне посилення процентної політики. Про це йдеться в підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики.

Позиція членів КМП

Натомість троє членів КМП вважають, що в разі відносно швидкого врегулювання ситуації на Близькому Сході та збереження незмінного рівня тарифів на житлово-комунальні послуги траєкторія інфляції може залишитися близькою до січневого макропрогнозу.

За такого сценарію НБУ матиме простір для одного-двох обережних кроків зі зниження облікової ставки в 2026 році.

Водночас усі члени КМП погодилися, що стрімке зростання рівня невизначеності впродовж останнього місяця значно ускладнило макроекономічне прогнозування, зокрема майбутньої динаміки облікової ставки.

Ураховуючи динамічність ситуації, НБУ має і надалі гнучко реагувати як на поточні тенденції, так і на зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та інфляційних очікувань.