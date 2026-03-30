Саудівська Аравія розгорнула перекачку нафти через пустелю

Саудівська Аравія вперше в історії вивела свій стратегічний Східно-Західний нафтопровід на повну потужність. Це дозволить частково нівелювати наслідки енергетичної кризи, яка виникла через операцію проти Ірану. Про це пише .

Скільки прокачує труба

Станом на 28 березня через гігантську трубу в пустелі прокачується 7 мільйонів барелів на добу. Це історичний максимум для магістралі довжиною 1200 км, яку побудували ще у 1981 році саме на випадок перекриття Ормузу.

З цих обсягів близько 5 мільйонів барелів спрямовуються на експорт через термінали в порту Янбу на Червоному морі, а решта — на внутрішні нафтопереробні заводи. Щоб досягти таких показників, компанія Aramco на початку березня завершила конвертацію суміжних ліній для перекачування сирої нафти.

Нафтопровід Petroline не може повністю замінити морський шлях через Ормузьку протоку, але він залишається «лінією життя» для світової економіки.

Завдяки йому нафта потрапляє з родовищ Перської затоки прямо до Червоного моря. Інші маршрути, як-от трубопровід ADCOP в ОАЕ (1,5 млн бар/добу), мають значно меншу пропускну здатність.

Блокада Ормузької протоки

Іран у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю фактично закрив Ормузьку протоку. Через неї проходить до 20% світових постачань нафти. Перебої вже призвели до її зростання у ціні.