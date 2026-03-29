Швейцарське село Албінен пропонує до 27 тисяч євро за переїзд, але з жорсткими умовами

Швейцарія пропонує фінансову винагороду за переїзд — однак скористатися цією можливістю зможуть далеко не всі. Йдеться про населений пункт Albinen, де місцева влада намагається зупинити відтік населення та залучити нових жителів, пише Visitukraine.today.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому Швейцарія платить за переїзд у село Albinen

Село Albinen розташоване в швейцарських Альпах і налічує близько 260 мешканців. Через поступове скорочення населення влада вирішила запропонувати фінансові стимули для тих, хто готовий переїхати та оселитися тут на постійній основі.

Розмір виплати становить приблизно 25 000 швейцарських франків на людину (близько 27 665 євро). Ідея проста: залучити молоді сім'ї та активних людей, які зможуть підтримати життя громади.

За словами тревел-блогера Бена Морріса, який відвідав Albinen, село виглядає як «листівка» — із горами, зеленими пагорбами та традиційною забудовою. Водночас він описує його як дуже тихе місце, майже безлюдне.

Які умови потрібно виконати, щоб отримати виплату

Попри привабливу суму, отримати гроші непросто. Програма має чіткі вимоги:

необхідно купити, побудувати або повністю відремонтувати житло;

вартість нерухомості має становити не менше 200 000 швейцарських франків;

житло повинно бути основним місцем проживання, а не сезонною нерухомістю;

потрібно прожити в селі щонайменше 10 років.

Таким чином, фінансова допомога фактично є довгостроковою інвестицією у життя в громаді, а не швидким способом отримати гроші.

Хто може подати заявку?

Програма також передбачає низку обмежень для кандидатів:

вік — до 45 років;

наявність швейцарського громадянства або постійного дозволу на проживання (категорія C).

Попри гучні заголовки про «гроші за переїзд», умови програми роблять її доступною лише для обмеженого кола людей. Високий поріг інвестицій у житло, вимога проживати 10 років і юридичні обмеження фактично відсікають більшість потенційних кандидатів.

Для українців, які розглядають переїзд до Європи, важливо уважно оцінювати подібні програми.