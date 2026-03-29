Гетманцев готує законопроєкт про податок на прибуток для банків 50% у 2027 році

Голова Податкового комітету Данило Гетманцев готує до подання законопроєкт про продовження оподаткування прибутку банків у 2027 році за ставкою 50%. За його словами, у разі підтримки, це необхідно зробити у першій половині року. Про це він написав в телеграм-каналі.

Позиція Гетманцева

«Маємо враховувати позицію Конституційного Суду щодо дотримання розумних строків і уникати раптових змін в оподаткуванні.

Моя позиція послідовна і зрозуміла. Найбільшим джерелом банківського прибутку зараз є не інновації, підвищення ефективності або суттєве розширення програм кредитування бізнесу і населення, а безризикові операції з державними цінними паперами, що використовуються для зв’язування банківської ліквідності. Ця ситуація нікуди не дінеться найближчим часом. Тому податок необхідно продовжувати. Все, що ми збираємо податками, йде на армію.

Вкотре наголошу, я з великою повагою ставлюсь до банківської спільноти. Звісно — це насамперед бізнес, метою якого є отримання прибутку. Зі свого боку, Комітет робив усе можливе, аби підтримати банківський бізнес під час війни.

Зараз аргументи на користь продовження підвищеної ставки на надприбутки банків для мене є очевидними, але як і минулого року я готовий до фахової дискусії із регулятором, профільними асоціаціями, банками", — підсумував він.

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.