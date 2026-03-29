Найбільш стійким банком, за версією премії FinAwards 2026, було визнано Креді Агріколь Банк. Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.
FinAwards 2026: який банк було визнано найстійкішим
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
На другому місці Укрсибббанк, а третю сходинку зайняв Райффайзен Банк.
У першу п'ятірку найстійкіших банків входять також ОТП Банк та Кредобанк.
Рейтинг стійкості банків від порталу «Мінфін» — це оцінка діяльності банків на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел. Фінустанови отримують бал від 1 до 5 залежно від показників, що характеризують їх стійкість до стресів і лояльність вкладників: враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої підтримки, приріст вкладів, платіжна репутації і т. д.
Торік найстійкішим банком було визнано Укрсиббанк.
Про премію
FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.
Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.
Коментарі - 2
а Монобанк на лицензии Универсалбанка обслуживает более 10млн частных клиентов и что Минфин подразумевает под «лояльностью» клиентов.
Например, в Сити-банке несколько тысяч клиентов, которые 100% лояльны к банку,
ведь они сотрудники, получающие зарплату на БПК банка-работодателя и значит
бал в рейтинге должен быть на уровне «5».
В том же Монобанке более 10 млн клиентов, и те единичные клиенты, кому финмон Монобанка заблокировал карты, или банк обнулил кредитный лимит автоматически становятся нелояльными,
и как резльтуат уровень лояльности намного ниже, чем у условного Сити-банка.
Печально, что уже не первый год Минфин отвергает вариант расчетов рейтингов исходя из количества клиентов банка, например, не желая публиковать «нормализацию» количества отзывов клиентов, приводя их к единому знаменателю — например, количество отзывов на 100тыс клиентов банка.
А отсутствие «нормализации» некоторых показателей резко искажает тот же показатель лояльности,
как это происходит с тем же Креди Агриколь Банк, у которого количество клиентов физ.лиц более чем в 20 раз меньше, чем в Монобанке, зато уровень лояльности непропорционально огромен.