FinAwards 2026: який банк було визнано найстійкішим

Найбільш стійким банком, за версією премії FinAwards 2026, було визнано Креді Агріколь Банк. Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.

На другому місці Укрсибббанк, а третю сходинку зайняв Райффайзен Банк.

У першу п'ятірку найстійкіших банків входять також ОТП Банк та Кредобанк.

Рейтинг стійкості банків від порталу «Мінфін» — це оцінка діяльності банків на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел. Фінустанови отримують бал від 1 до 5 залежно від показників, що характеризують їх стійкість до стресів і лояльність вкладників: враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої підтримки, приріст вкладів, платіжна репутації і т. д.

Торік найстійкішим банком було визнано Укрсиббанк.

Про премію

FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.