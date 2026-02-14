Multi від Мінфін
14 лютого 2026, 8:30

Стало відомо, на скільки проіндексують пенсії з 1 березня

1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Про це міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді України.

1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто отримає підвищені пенсії

За його словами, підвищення торкнеться всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

«З 1 березня нами буде проведена індексація на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. І ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду», — зазначив міністр.

Бюджет Пенсійного фонду

Улютін підкреслив, що важливою передумовою індексації стала фінансова стабільність пенсійної системи. Вперше за багато років Пенсійний фонд розпочинає рік із затвердженим бюджетом, що гарантує передбачуваність виплат для мільйонів українців.

«Бюджет Пенсійного фонду 2026 року збалансований і бездефіцитний, становить понад 1,2 трильйона гривень. Це означає передбачуваність у першу чергу для понад 10 мільйонів пенсіонерів», — наголосив Денис Улютін.

Читайте також: Який бюджет отримав Пенсійний фонд на 2026 рік

Який середній рівень пенсії

Водночас нинішній рівень пенсій потребує подальшого підвищення. Середній розмір пенсії у 2026 році становить приблизно 6 500 гривень, однак значна частина пенсіонерів отримує менші виплати. Саме тому індексація є частиною ширших системних змін у пенсійній системі.

«Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, адже понад 4,3 мільйона пенсіонерів отримують пенсію за віком нижче 6 тисяч гривень», — підкреслив міністр.

Нагадаємо

5 лютого 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 127 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2026 рік».

  • Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 263,3 млрд грн.
  • Видатки бюджету передбачені в сумі 1 263,3 млрд грн і враховують, у тому числі проведення у 2026 році індексації пенсій і страхових виплат, та перерахунків інших виплат.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
