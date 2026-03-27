Укрпошта оскаржить у суді штраф НБУ на 255 000 грн

Національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта» офіційно підтвердив отримання рішення НБУ про накладення штрафних санкцій. Попри те, що компанія вже сплатила штраф у повному обсязі, вона категорично не погоджується з позицією регулятора та готує судовий позов.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть конфлікту

За словами Укрпошти, Нацбанк наклав штраф за невиконання очевидно незаконної вимоги, оскільки вона передбачала надання інформації та документів, які не стосуються сфери діяльності НБУ та належать до компетенції акціонера АТ «Укрпошта» — Міністерства розвитку громад та територій України. Зокрема, мова йде про конференційні обговорення щодо формату та шляхів надання поштових послуг під час повномасштабного вторгнення.

Загроза незалежному управлінню

«Фактично йдеться про спробу встановити контроль над незалежною наглядовою радою Укрпошти. Позиція НБУ ігнорує те, що Укрпошта є насамперед національним поштовим оператором, а діяльність з переказу коштів на підставі ліцензії НБУ є для компанії додатковим, а не основним видом діяльності», — заявили в компанії.

Укрпошта розцінює такі вимоги Національного банку як втручання в незалежну діяльність органів корпоративного управління, зокрема наглядових рад, та як спробу підмінити корпоративне управління регуляторним тиском.



«Такий підхід є неприйнятним і свідчить про небезпечне розширення регуляторного мандата у сферу корпоративного управління. Він також створює небезпечний прецедент для всіх компаній, у яких функціонують незалежні органи корпоративного управління», — додали в Укрпошті.



Компанія розглядає цю ситуацію не як технічний спір щодо документів, а як принципову спробу втручання в незалежність корпоративного управління в Україні, і відстоюватиме цю позицію в суді.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк України наклав штраф на Укрпошту у розмірі 255 000 гривень через недотримання вимог законодавства, що регулює платіжні послуги. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив 16 березня.

Основним порушенням стало неподання інформації та документів (або їхніх копій) на запит Національного банку.

Згідно з висновками НБУ, Укрпошта не надала необхідні дані у встановлені строки, чим порушила вимоги закону України «Про платіжні послуги». Регулятор наголошує, що надання такої звітності є обов'язковою умовою для прозорого функціонування платіжної інфраструктури.