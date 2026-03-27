Українські банки витратили 2,2 млрд грн на рекламу у 2025 році: хто найбільше

Український банківський сектор суттєво наростив витрати на маркетингове просування, інвестувавши понад 2,2 мільярда гривень у боротьбу за увагу споживачів протягом 2025 року. Банки агресивно застосовували ребрендинг, вірусні кампанії у застосунках та партнерські знижки, щоб розширити свої клієнтські бази. Про це свідчать дані розрахунків LIGA.net на основі статистики Національного банку України.

Трійка лідерів з найбільшими бюджетами

Згідно з аналізом НБУ, найбільші гравці ринку традиційно забезпечили левову частку рекламних інвестицій.

1. ПУМБ — 601 млн грн (+11,3%)

Абсолютним лідером за обсягом витрат став ПУМБ, який збільшив бюджет на 11,3% порівняно з 2024 роком. Установа зробила ставку на просування кредитних продуктів під гаслом «Гроші тільки вигідні». Завдяки цій кампанії ПУМБ не лише наростив кількість нових карток, а й увійшов до трійки банків, які українці найчастіше згадують першими (показник top of mind).

2. Райффайзен Банк — суттєве зростання (+55,3%)

Банк посів друге місце за обсягом витрат, продемонструвавши агресивне зростання бюджету на понад 50%. Головний фокус був зосереджений на просуванні оновленого цифрового банкінгу MyRaif та залученні корпоративного сектору (через акцію з 12 місяцями безкоштовного обслуговування рахунків для нових бізнес-клієнтів).

3. Універсал Банк (monobank) — 196 млн грн (+83,2%)

Материнський банк проєкту monobank продемонстрував стрімке розширення маркетингового бюджету (зростання на 83,2%). Комунікація будувалася навколо просування платформи monoмаркет, використовуючи нестандартні підходи: від «мемних» білбордів на вулицях Києва до вірусної гри з пошуку лимонів у застосунку, яку запустили у жовтні на честь досягнення позначки у 10 мільйонів клієнтів.

Хто ще витрачав мільйони на рекламу

Динаміка маркетингових витрат решти системних банків виглядала так:

А-Банк: витратив 192 млн грн (+7,4%), просуваючись переважно через акційні механіки та розіграші.

Приватбанк: інвестував 160 млн грн (+16,4%). Головною кампанією стала програма лояльності «Привіт» («Від класики до рейву») у партнерстві з Mastercard.

Ощадбанк: збільшив бюджет на 44,6%. Банк вивів у публічну комунікацію власних маскотів («Ощадиків») та активно просував преміальний сегмент.

Сенс Банк: витратив 85 млн грн (+4,6%), зосередившись на екосистемі Sense SuperApp та колаборації з WOG PRIDE.

ОТП Банк: продемонстрував найбільш вибухове відносне зростання, збільшивши бюджет більш ніж удвічі (з 26 млн до 56 млн грн), просуваючи знижки на пальне від «Укрнафти».

Хто скоротив рекламні бюджети

На тлі загального зростання кілька установ вирішили зекономити на просуванні. Укрсиббанк скоротив витрати на 18,68% — до 75 млн грн, обмежившись розвитком іміджевої платформи «Україна — місце для планів». Таскомбанк також зменшив бюджет на майже 5%, але паралельно намагався охопити нову аудиторію через запуск офіційних сторінок у TikTok та Instagram.