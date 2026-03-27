Українські банки витратили 2,2 млрд грн на рекламу у 2025 році: хто найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 березня 2026, 10:55

Українські банки витратили 2,2 млрд грн на рекламу у 2025 році: хто найбільше

Український банківський сектор суттєво наростив витрати на маркетингове просування, інвестувавши понад 2,2 мільярда гривень у боротьбу за увагу споживачів протягом 2025 року. Банки агресивно застосовували ребрендинг, вірусні кампанії у застосунках та партнерські знижки, щоб розширити свої клієнтські бази. Про це свідчать дані розрахунків LIGA.net на основі статистики Національного банку України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Трійка лідерів з найбільшими бюджетами

Згідно з аналізом НБУ, найбільші гравці ринку традиційно забезпечили левову частку рекламних інвестицій.

1. ПУМБ — 601 млн грн (+11,3%)
Абсолютним лідером за обсягом витрат став ПУМБ, який збільшив бюджет на 11,3% порівняно з 2024 роком. Установа зробила ставку на просування кредитних продуктів під гаслом «Гроші тільки вигідні». Завдяки цій кампанії ПУМБ не лише наростив кількість нових карток, а й увійшов до трійки банків, які українці найчастіше згадують першими (показник top of mind).

2. Райффайзен Банк — суттєве зростання (+55,3%)
Банк посів друге місце за обсягом витрат, продемонструвавши агресивне зростання бюджету на понад 50%. Головний фокус був зосереджений на просуванні оновленого цифрового банкінгу MyRaif та залученні корпоративного сектору (через акцію з 12 місяцями безкоштовного обслуговування рахунків для нових бізнес-клієнтів).

3. Універсал Банк (monobank) — 196 млн грн (+83,2%)
Материнський банк проєкту monobank продемонстрував стрімке розширення маркетингового бюджету (зростання на 83,2%). Комунікація будувалася навколо просування платформи monoмаркет, використовуючи нестандартні підходи: від «мемних» білбордів на вулицях Києва до вірусної гри з пошуку лимонів у застосунку, яку запустили у жовтні на честь досягнення позначки у 10 мільйонів клієнтів.

Хто ще витрачав мільйони на рекламу

Динаміка маркетингових витрат решти системних банків виглядала так:

  • А-Банк: витратив 192 млн грн (+7,4%), просуваючись переважно через акційні механіки та розіграші.
  • Приватбанк: інвестував 160 млн грн (+16,4%). Головною кампанією стала програма лояльності «Привіт» («Від класики до рейву») у партнерстві з Mastercard.
  • Ощадбанк: збільшив бюджет на 44,6%. Банк вивів у публічну комунікацію власних маскотів («Ощадиків») та активно просував преміальний сегмент.
  • Сенс Банк: витратив 85 млн грн (+4,6%), зосередившись на екосистемі Sense SuperApp та колаборації з WOG PRIDE.
  • ОТП Банк: продемонстрував найбільш вибухове відносне зростання, збільшивши бюджет більш ніж удвічі (з 26 млн до 56 млн грн), просуваючи знижки на пальне від «Укрнафти».

Хто скоротив рекламні бюджети

На тлі загального зростання кілька установ вирішили зекономити на просуванні. Укрсиббанк скоротив витрати на 18,68% — до 75 млн грн, обмежившись розвитком іміджевої платформи «Україна — місце для планів». Таскомбанк також зменшив бюджет на майже 5%, але паралельно намагався охопити нову аудиторію через запуск офіційних сторінок у TikTok та Instagram.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
begood
begood
27 березня 2026, 12:53
#
Комунікація будувалася навколо просування платформи monoмаркет, використовуючи нестандартні підходи
— по типу выкладывания приватной инфы клиентов в интернет.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами