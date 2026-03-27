Ціни на нафту знижуються на тлі переговорів з Іраном, але залишаються високими

У п’ятницю, 27 березня, світові ціни на нафту незначно знизилися і можуть завершити тиждень у «червоній зоні». Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп продовжив ще на 10 днів паузу в ударах по енергетичних об'єктах Ірану. Водночас інвестори залишаються напруженими, адже швидке врегулювання конфлікту виглядає малоймовірним, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на ранок п'ятниці ціни на еталонні сорти нафти стабілізувалися після волатильної попередньої сесії:

Brent: знизилася на 4 центи до $107,97 за барель.

WTI: впала на 40 центів до $94,08 за барель.

Попри тижневе зниження (WTI втратила 4,6%, а Brent — 4%), загальний тренд залишається висхідним. Після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану 28 лютого сорт WTI подорожчав на 40%, а Brent — на понад 48%.

Чинники впливу

Хоча Трамп переніс дедлайн для Ірану на 6 квітня (вимагаючи відкрити Ормузьку протоку під загрозою знищення інфраструктури), США продовжують нарощувати військову присутність. Наразі Білий дім розглядає можливість використання наземних сил для захоплення стратегічного нафтового хаба Ірану — острова Харг.

Тим часом переговорний процес заходить у глухий кут: іранські посадовці назвали пропозицію США з 15 пунктів «односторонньою та несправедливою».

Масштаби кризи

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) описує поточну ситуацію як безпрецедентну. Війна вивела з глобального ринку 11 мільйонів барелів нафти на добу. За оцінками МЕА, ця криза є масштабнішою за обидва нафтові шоки 1970-х років та вплив російсько-української війни на ринок газу разом узяті.

Прогнози аналітиків: два сценарії

Експерти Macquarie Group виділяють два протилежні шляхи розвитку подій:

Оптимістичний: Якщо конфлікт почне згортатися найближчим часом, ціни швидко впадуть до докризового рівня.

Песимістичний: Якщо війна затягнеться до кінця червня, вартість бареля може злетіти до $200.

«З кожним днем тиск на ринок зростає. Країни Азії вже почали розпаковувати свої стратегічні резерви та готуються до коригування попиту», — зазначає Мукеш Сахдев, генеральний директор консалтингової компанії XAnalysts.