27 березня 2026, 10:01

Ціни на нафту знижуються на тлі переговорів з Іраном, але залишаються високими

У п’ятницю, 27 березня, світові ціни на нафту незначно знизилися і можуть завершити тиждень у «червоній зоні». Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп продовжив ще на 10 днів паузу в ударах по енергетичних об'єктах Ірану. Водночас інвестори залишаються напруженими, адже швидке врегулювання конфлікту виглядає малоймовірним, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту знижуються на тлі переговорів з Іраном
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на нафту

Станом на ранок п'ятниці ціни на еталонні сорти нафти стабілізувалися після волатильної попередньої сесії:

  • Brent: знизилася на 4 центи до $107,97 за барель.
  • WTI: впала на 40 центів до $94,08 за барель.

Попри тижневе зниження (WTI втратила 4,6%, а Brent — 4%), загальний тренд залишається висхідним. Після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану 28 лютого сорт WTI подорожчав на 40%, а Brent — на понад 48%.

Чинники впливу

Хоча Трамп переніс дедлайн для Ірану на 6 квітня (вимагаючи відкрити Ормузьку протоку під загрозою знищення інфраструктури), США продовжують нарощувати військову присутність. Наразі Білий дім розглядає можливість використання наземних сил для захоплення стратегічного нафтового хаба Ірану — острова Харг.

Тим часом переговорний процес заходить у глухий кут: іранські посадовці назвали пропозицію США з 15 пунктів «односторонньою та несправедливою».

Читайте також: США передали Ірану мирний план із 15 пунктів: що вимагає Білий дім

Масштаби кризи

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) описує поточну ситуацію як безпрецедентну. Війна вивела з глобального ринку 11 мільйонів барелів нафти на добу. За оцінками МЕА, ця криза є масштабнішою за обидва нафтові шоки 1970-х років та вплив російсько-української війни на ринок газу разом узяті.

Прогнози аналітиків: два сценарії

Експерти Macquarie Group виділяють два протилежні шляхи розвитку подій:

  • Оптимістичний: Якщо конфлікт почне згортатися найближчим часом, ціни швидко впадуть до докризового рівня.
  • Песимістичний: Якщо війна затягнеться до кінця червня, вартість бареля може злетіти до $200.

Читайте також: Нафта по $200 за барель: команда Трампа оцінює наслідки «шокового» сценарію

«З кожним днем тиск на ринок зростає. Країни Азії вже почали розпаковувати свої стратегічні резерви та готуються до коригування попиту», — зазначає Мукеш Сахдев, генеральний директор консалтингової компанії XAnalysts.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами