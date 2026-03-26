Нафта по $200 за барель: команда Трампа оцінює наслідки «шокового» сценарію

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала вивчати вплив можливого стрибка цін на нафту до $200 за барель на американську та світову економіку. Про це повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, що свідчить про серйозне занепокоєння Білого дому через можливу ескалацію війни з Іраном, передає Bloomberg.

Моделювання кризи чи реальний прогноз?

Джерела підкреслюють, що розробка сценаріїв із ціною $200 є частиною регулярного оцінювання ризиків у періоди напруженості, а не прямим прогнозом. Мета — підготувати адміністрацію до будь-яких непередбачуваних обставин, включаючи затяжний конфлікт.

Міністр фінансів США Скотт Бессент ще до початку бойових дій висловлював стурбованість, що конфлікт спровокує ріст цін та зашкодить економічному зростанню.

Речник Білого дому Куш Десаї офіційно спростував інформацію про розгляд ціни у $200, назвавши її «неправдивою», та запевнив у впевненості адміністрації щодо траєкторії розвитку економіки США.

Голова Міненерго США Кріс Райт раніше заявляв, що стрибок нафти до $200 є малоймовірним.

Поточна ситуація на ринку

Від початку атаки США та Ізраїлю на Іран (28 лютого 2026 року) ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання:

WTI зросла на 30% — до $91 за барель.

Brent додала майже 40% і торгується близько $102.

Ціна у $200 за барель стала б колосальним шоком для світової економіки. З урахуванням інфляції, нафта досягала такого рівня лише один раз за останні пів століття — у 2008 році, безпосередньо перед глобальною фінансовою кризою.

За прогнозами Bloomberg Economics, навіть ціна у $170 протягом кількох місяців спровокує різкий стрибок інфляції в США та Європі та призведе до скорочення ВВП.

Вплив на монетарну політику

В США роздрібні ціни на бензин уже підскочили на 30%, що нівелювало попередні економічні досягнення Трампа. Голова ФРС Джером Павелл заявив, що поки зарано оцінювати довгостроковий вплив на інфляцію, але регулятор уважно стежить за ситуацією.

Очільниця ЄЦБ Крістін Лагард попередила про посилення інфляційних ризиків. Центральні банки в Лондоні, Франкфурті та Токіо вже готуються до можливого підвищення відсоткових ставок наступного місяця.

Нагадаємо, Дональд Трамп встановив Ірану п'ятиденний дедлайн для переговорів, погрожуючи подальшими військовими діями. Адміністрація спочатку планувала, що військова кампанія (Operation Epic Fury) триватиме 4−6 тижнів, проте майже повне припинення поставок через Ормузьку протоку вже вдарило по економіках усього світу.