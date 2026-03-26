Банки завезли $1,7 млрд готівкової валюти: у березні очікується спад через проблеми з логістикою

За два місяці 2026 року українські банки завезли в країну готівкову валюту на загальну суму $1,7 млрд. Попри стабільні показники початку року, у березні очікується просідання обсягів через логістичні перепони на європейських маршрутах. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Структура та обсяги завеззення

Показники січня та лютого ($0,8 млрд та $0,91 млрд відповідно) аналітик називає помірними — вони співмірні з рівнем 2023 року, проте поступаються обсягам 2024−2025 років.

Валютний кошик готівки:

Долар США — 64% ;

Євро — 34%;

Інші валюти та золото — 2%.

Водночас за цей же період банки вивезли з країни готівки на $407 млн в еквіваленті, де 93% припало на американську валюту.

Логістичний глухий кут

Наразі вся готівка потрапляє в Україну виключно наземним шляхом (до повномашстабного вторгнення завозили літаками). На сьогодні серед комерційних банків лише державний Ощадбанк має діючу ліцензію для перевезення валюти по території ЄС. Після інциденту в Угорщині на початку березня цього року, Ощадбанк повністю зупинив перевезення через Угорщину й шукає інші шляхи перевезення валюти.

Нагададаємо

«Мінфін» писав, що Ощадбанк повністю припинив транспортування іноземної готівки з європейських країн через безпрецедентний арешт своїх інкасаторських автомобілів угорськими правоохоронцями. Наразі дефіцит валюти на внутрішньому ринку перекривається виключно за рахунок резервів центробанку.