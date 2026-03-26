НБУ затвердив план інтеграції фінансового сектору до ЄС

Національний банк України офіційно схвалив внутрішній План заходів з європейської інтеграції. Цей документ стає ключовою «дорожньою картою» для повної синхронізації українського фінансового законодавства з нормами Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головна мета

Україна поставила амбітний дедлайн: привести національну нормативну базу у відповідність до вимог ЄС до кінця 2027 року. План НБУ є складовою загальнодержавної програми адаптації та охоплює ключові сфери:

Банківський сектор та страхування: впровадження європейських стандартів нагляду та стійкості.

Цифрові фінанси: регулювання віртуальних активів та забезпечення цифрової операційної стійкості фінустанов.

Монетарна політика: посилення незалежності центробанку для майбутнього вступу до Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ).

Структура плану

Документ систематизує завдання за декількома кластерами та 13 переговорними розділами. НБУ на міжвідомчому рівні очолює роботу над двома найскладнішими напрямами кластеру «Внутрішній ринок»:

Розділ 9 «Фінансові послуги» — один із найбільш об'ємних у загальному пакеті євроінтеграції.

Розділ 4 «Вільний рух капіталу».

Також особлива увага приділяється розділу 17 «Економічна та монетарна політика», що є критичним для забезпечення цінової стабільності за стандартами ЄС.

Співпраця з урядом та парламентом

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що План визначає внутрішню логістику розподілу завдань, проте його успіх залежить від злагодженої роботи з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою. Саме від парламентарів очікується оперативне ухвалення розроблених євроінтеграційних законопроєктів.

«Це амбітний План, який дозволить нам відповідати стандартам країни з ринковою економікою та забезпечити фінансову стабільність, необхідну для роботи в межах Євросоюзу», — зазначив Андрій Пишний.

Виконання цього плану є обов’язковою умовою для успішного проходження скринінгу Єврокомісії та подальшого прогресу в переговорному процесі про вступ.