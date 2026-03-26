Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
26 березня 2026, 19:01

НБУ затвердив план інтеграції фінансового сектору до ЄС

Національний банк України офіційно схвалив внутрішній План заходів з європейської інтеграції. Цей документ стає ключовою «дорожньою картою» для повної синхронізації українського фінансового законодавства з нормами Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ затвердив план інтеграції фінансового сектору до ЄС
Фото: НБУ

Головна мета

Україна поставила амбітний дедлайн: привести національну нормативну базу у відповідність до вимог ЄС до кінця 2027 року. План НБУ є складовою загальнодержавної програми адаптації та охоплює ключові сфери:

  • Банківський сектор та страхування: впровадження європейських стандартів нагляду та стійкості.
  • Цифрові фінанси: регулювання віртуальних активів та забезпечення цифрової операційної стійкості фінустанов.
  • Монетарна політика: посилення незалежності центробанку для майбутнього вступу до Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ).

Структура плану

Документ систематизує завдання за декількома кластерами та 13 переговорними розділами. НБУ на міжвідомчому рівні очолює роботу над двома найскладнішими напрямами кластеру «Внутрішній ринок»:

  • Розділ 9 «Фінансові послуги» — один із найбільш об'ємних у загальному пакеті євроінтеграції.
  • Розділ 4 «Вільний рух капіталу».

Також особлива увага приділяється розділу 17 «Економічна та монетарна політика», що є критичним для забезпечення цінової стабільності за стандартами ЄС.

Співпраця з урядом та парламентом

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що План визначає внутрішню логістику розподілу завдань, проте його успіх залежить від злагодженої роботи з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою. Саме від парламентарів очікується оперативне ухвалення розроблених євроінтеграційних законопроєктів.

«Це амбітний План, який дозволить нам відповідати стандартам країни з ринковою економікою та забезпечити фінансову стабільність, необхідну для роботи в межах Євросоюзу», — зазначив Андрій Пишний.

Виконання цього плану є обов’язковою умовою для успішного проходження скринінгу Єврокомісії та подальшого прогресу в переговорному процесі про вступ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
