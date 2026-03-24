24 березня 2026, 18:24

Вступ України до ЄС до 2027 року неможливий: у Єврокомісії назвали ключові умови

Україна залишається стратегічним партнером Європейського Союзу в оборонному та інноваційному секторах, проте сподівання Києва на набуття повноправного членства до 2027 року є неможливими. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Politico.

Дві ключові умови

Коментуючи амбітні плани української влади щодо приєднання до блоку вже з 1 січня 2027 року, Марта Кос була категоричною.

«Кожен у цьому залі розуміє, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим», — підкреслила єврокомісар.

За її словами, для реалізації євроінтеграційних прагнень необхідно виконати дві ключові умови:

  • Досягнення стабільного миру.
  • Завершення структурних реформ.

Інвестиційний клімат

Марта Кос окремо акцентувала на важливості безпеки для капіталу. Вона зазначила, що приплив іноземних інвестицій в Україну напряму залежить від стабільності та верховенства права.

«Інвестори прийдуть лише тоді, коли будуть впевнені, що зможуть заробляти гроші, а їхні вкладення будуть захищені», — зауважила вона, додавши, що економічна конкурентоспроможність ЄС лише виграє від стратегічної співпраці з Україною в майбутньому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

bosyak
bosyak
24 березня 2026, 18:31
Морквина перед віслючком… :)
R S
R S
24 березня 2026, 18:51
Зато вислючок безропотно бежит за морковкой, которая никак не хочет становИться ближе.
И всё это время вислючка понемногу общипывают — то земли заберут, то недра, то население…

економічна конкурентоспроможність ЄС лише виграє від стратегічної співпраці з Україною в майбутньому
чудно заливает бабуля в уши вислючка, аж слеза проступила)
Евгений Петров
Евгений Петров
24 березня 2026, 18:58
#
Сходи проспись я умный человек и умею считать

20 млн населения

11 пенсов

2−3 млн дети до 18

20−15 сколько? 5

2.5 ляма баб

666 тысяч армия

500 мусоров и льготников

кого ты стричь собрался
stas12345
stas12345
24 березня 2026, 18:56
#
Ми вже де факто в ЄС і в НАТО, подобається це комусь чи ні
R S
R S
24 березня 2026, 19:04
#
А когда и каким местом мы де-факто оказались в ЕС и НАТО?
Поделитесь инфой, очень интересно узнать новое!
Евгений Петров
Евгений Петров
24 березня 2026, 18:58
#
Страна *** причем

и при всем этом на эти 20 млн ложится убыль 1.2 в год
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
