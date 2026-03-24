Вступ України до ЄС до 2027 року неможливий: у Єврокомісії назвали ключові умови

Україна залишається стратегічним партнером Європейського Союзу в оборонному та інноваційному секторах, проте сподівання Києва на набуття повноправного членства до 2027 року є неможливими. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Politico.

Дві ключові умови

Коментуючи амбітні плани української влади щодо приєднання до блоку вже з 1 січня 2027 року, Марта Кос була категоричною.

«Кожен у цьому залі розуміє, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим», — підкреслила єврокомісар.

За її словами, для реалізації євроінтеграційних прагнень необхідно виконати дві ключові умови:

Досягнення стабільного миру.

Завершення структурних реформ.

Інвестиційний клімат

Марта Кос окремо акцентувала на важливості безпеки для капіталу. Вона зазначила, що приплив іноземних інвестицій в Україну напряму залежить від стабільності та верховенства права.

«Інвестори прийдуть лише тоді, коли будуть впевнені, що зможуть заробляти гроші, а їхні вкладення будуть захищені», — зауважила вона, додавши, що економічна конкурентоспроможність ЄС лише виграє від стратегічної співпраці з Україною в майбутньому.