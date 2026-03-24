Україна залишається стратегічним партнером Європейського Союзу в оборонному та інноваційному секторах, проте сподівання Києва на набуття повноправного членства до 2027 року є неможливими. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Politico.
Вступ України до ЄС до 2027 року неможливий: у Єврокомісії назвали ключові умови
Дві ключові умови
Коментуючи амбітні плани української влади щодо приєднання до блоку вже з 1 січня 2027 року, Марта Кос була категоричною.
«Кожен у цьому залі розуміє, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим», — підкреслила єврокомісар.
За її словами, для реалізації євроінтеграційних прагнень необхідно виконати дві ключові умови:
- Досягнення стабільного миру.
- Завершення структурних реформ.
Інвестиційний клімат
Марта Кос окремо акцентувала на важливості безпеки для капіталу. Вона зазначила, що приплив іноземних інвестицій в Україну напряму залежить від стабільності та верховенства права.
«Інвестори прийдуть лише тоді, коли будуть впевнені, що зможуть заробляти гроші, а їхні вкладення будуть захищені», — зауважила вона, додавши, що економічна конкурентоспроможність ЄС лише виграє від стратегічної співпраці з Україною в майбутньому.
И всё это время вислючка понемногу общипывают — то земли заберут, то недра, то население…
чудно заливает бабуля в уши вислючка, аж слеза проступила)
20 млн населения
11 пенсов
2−3 млн дети до 18
20−15 сколько? 5
2.5 ляма баб
666 тысяч армия
500 мусоров и льготников
кого ты стричь собрался
Поделитесь инфой, очень интересно узнать новое!
и при всем этом на эти 20 млн ложится убыль 1.2 в год