Власник TikTok планує випускати власні ШІ-чіпи

Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, розробляє власні чіпи для штучного інтелекту, повідомив Reuters з посиланням на два джерела.

Що кажуть у ByteDance

У компанії ByteDance заявили Reuters, що інформація про власний проєкт розробки чіпів є неточною. Жодних подробиць у прес-службі компанії не навели. У Samsung від коментарів відмовилася.

За словами джерел агентства, ByteDance планує отримати перші зразки чіпів до кінця березня. Вже до кінця року компанія має намір виготовити не менше 100 тисяч чіпів для завдань ШІ. Одне з джерел додало, що ByteDance планує поступово наростити виробництво до 350 тисяч штук.

Проект розробки чіпів ByteDance отримав назву SeedChip. За словами одного з джерел, компанія планує витратити понад 160 млрд юанів ($22 млрд) на потреби ШІ цього року. Причому більше половини цієї суми буде направлено на купівлю чипів Nvidia та створення власних.

Чому це важливо

ByteDance намагається включитись у розробку мікросхем як мінімум з 2022 року, коли компанія почала наймати співробітників для цього завдання. Проте інші глобальні технологічні гіганти поки що її випереджають: Alphabet, Amazon і Microsoft вже розробили власні чіпи для ШІ. Їм це потрібно, щоб зменшити залежність від лідера ринку Nvidia.

Як зазначає Reuters, для китайських компаній питання незалежності від Nvidia стоїть ще гостріше, оскільки США обмежують постачання передових чіпів до країни. Місцеві компанії теж почали виготовляти свої чіпи.

Група Alibaba минулого місяця представила розробку під назвою Zhenwu, а Baidu вже продає власні чіпи зовнішнім клієнтам і планує найближчим часом розмістити на біржі свій підрозділ з їхнього виробництва — компанію Kunlunxin.