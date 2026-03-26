Meta та Google виплатять $6 мільйонів за залежність від соцмереж

Суд присяжних у Лос‑Анджелесі виніс прецедентне рішення: корпорації Meta та Google (Alphabet) визнані відповідальними за шкоду ментальному здоров’ю молодої користувачки. Це перший випадок, коли присяжні підтримали позов щодо «дизайну залежності», тобто механізмів соцмереж, що втримують увагу користувачів. Рішення відкриває шлях до багатомільярдних виплат за тисячами аналогічних справ. Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі справи

20-річна позивачка стверджувала, що почала користуватися YouTube у 6 років, а Instagram — у 9. Це призвело до розвитку тривожності, депресії та дисморфофобії (розладу сприйняття власного тіла).

Рішення присяжних (голоси розділилися 10 проти 2):

Meta має виплатити $4,2 млн.

Google має виплатити $1,8 млн.

Половина кожної суми — це компенсація збитків (зокрема витрат на терапію), інша половина — штрафні санкції, покликані покарати компанії та стримати їх від подібної практики у майбутньому.

Стратегія обвинувачення

Адвокати дівчини обрали інноваційну юридичну стратегію. Вони не критикували контент, який захищений законом США, а зосередилися на технічних функціях, що викликають дофамінову залежність:

Нескінченна стрічка;

Автоматичне відтворення відео;

Алгоритмічні сповіщення, лайки та коментарі;

Б’юті-фільтри, що змінюють зовнішність.

Захист порівняв алгоритми соцмереж із механізмами ігрових автоматів у казино, назвавши це «дизайном залежності».

Реакція техгігантів та ризики для індустрії

Обидві компанії заявили про незгоду з вердиктом і готують апеляції. У Google підкреслили, що YouTube — це «платформа для стрімінгу, а не соцмережа», а в Meta зазначили, що на стан дівчини могли вплинути сімейні негаразди та цькування у школі.

Проте для Кремнієвої долини цей програш є критичним сигналом. Це вже друга поразка Meta за тиждень — днем раніше суд у Нью-Мексико оштрафував компанію на $375 млн у справі про безпеку дітей.

Чому це важливо для ринку

Поразка в суді може змусити компанії піти на глобальну мирову угоду, подібну до тих, що колись назавжди змінили тютюнову індустрію. На черзі розгляд позовів від понад 1 000 державних шкільних округів США та близько трьох десятків генеральних прокурорів штатів.

Крім того, судовий тиск може змусити платформи радикально змінити алгоритми утримання уваги, що безпосередньо вплине на їхні рекламні доходи.