Meta та Google виплатять $6 мільйонів за залежність від соцмереж

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 березня 2026, 12:02

Meta та Google виплатять $6 мільйонів за залежність від соцмереж

Суд присяжних у Лос‑Анджелесі виніс прецедентне рішення: корпорації Meta та Google (Alphabet) визнані відповідальними за шкоду ментальному здоров’ю молодої користувачки. Це перший випадок, коли присяжні підтримали позов щодо «дизайну залежності», тобто механізмів соцмереж, що втримують увагу користувачів. Рішення відкриває шлях до багатомільярдних виплат за тисячами аналогічних справ. Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі справи

20-річна позивачка стверджувала, що почала користуватися YouTube у 6 років, а Instagram — у 9. Це призвело до розвитку тривожності, депресії та дисморфофобії (розладу сприйняття власного тіла).

Рішення присяжних (голоси розділилися 10 проти 2):

  • Meta має виплатити $4,2 млн.
  • Google має виплатити $1,8 млн.

Половина кожної суми — це компенсація збитків (зокрема витрат на терапію), інша половина — штрафні санкції, покликані покарати компанії та стримати їх від подібної практики у майбутньому.

Стратегія обвинувачення

Адвокати дівчини обрали інноваційну юридичну стратегію. Вони не критикували контент, який захищений законом США, а зосередилися на технічних функціях, що викликають дофамінову залежність:

  • Нескінченна стрічка;
  • Автоматичне відтворення відео;
  • Алгоритмічні сповіщення, лайки та коментарі;
  • Б’юті-фільтри, що змінюють зовнішність.

Захист порівняв алгоритми соцмереж із механізмами ігрових автоматів у казино, назвавши це «дизайном залежності».

Реакція техгігантів та ризики для індустрії

Обидві компанії заявили про незгоду з вердиктом і готують апеляції. У Google підкреслили, що YouTube — це «платформа для стрімінгу, а не соцмережа», а в Meta зазначили, що на стан дівчини могли вплинути сімейні негаразди та цькування у школі.

Проте для Кремнієвої долини цей програш є критичним сигналом. Це вже друга поразка Meta за тиждень — днем раніше суд у Нью-Мексико оштрафував компанію на $375 млн у справі про безпеку дітей.

Чому це важливо для ринку

Поразка в суді може змусити компанії піти на глобальну мирову угоду, подібну до тих, що колись назавжди змінили тютюнову індустрію. На черзі розгляд позовів від понад 1 000 державних шкільних округів США та близько трьох десятків генеральних прокурорів штатів.

Крім того, судовий тиск може змусити платформи радикально змінити алгоритми утримання уваги, що безпосередньо вплине на їхні рекламні доходи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами