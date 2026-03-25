25 березня 2026, 18:53

Суд у США зобов’язав Meta виплатити $375 млн у справі про безпеку дітей

У вівторок, 24 березня, суд присяжних у штаті Нью-Мексико (США) визнав корпорацію Meta винною у порушенні закону про захист прав споживачів. Компанію звинуватили у введенні користувачів в оману щодо безпеки Facebook, Instagram та WhatsApp, а також у сприянні сексуальній експлуатації дітей на цих платформах. Про це повідомляє Reuters.

Деталі судового рішення

Присяжні призначили компанії цивільний штраф у розмірі $375 млн. Це рішення стало першим випадком, коли присяжні винесли вердикт проти Meta за подібними звинуваченнями, попри хвилю судових позовів по всій країні.

Присяжні нарахували 75 000 окремих порушень закону, оцінивши кожне у $5 000. Генеральний прокурор штату Рауль Торрез заявив, що Meta свідомо ставила прибуток вище безпеки дітей, приховуючи реальні дані про поширення шкідливого контенту.

Позов ґрунтувався на операції 2023 року, коли слідчі створили акаунти «підлітків до 14 років». Вони миттєво почали отримувати від дорослих користувачів контент сексуального характеру.

Реакція Meta та ринку

Представники Meta вже заявили про намір оскаржити вирок. Компанія наполягає, що докладає величезних зусиль для видалення шкідливого контенту та зловмисників і має надійні системи захисту. Юристи Meta також намагалися апелювати до «Першої поправки» (свобода слова) та «Розділу 230» (імунітет платформ за контент користувачів), проте суддя у Нью-Мексико відхилив ці аргументи.

Цікаво, що акції Meta після оголошення вердикту зросли на 0,8% на позабіржових торгах. Аналітики пов’язують це з тим, що штат першочергово вимагав відшкодування у розмірі $2 млрд, тож сума у $375 млн виявилася «м'якшою» для бюджету техгіганта, ніж очікувалося.

Що далі: другий етап суду

У травні розпочнеться друга фаза судового процесу. На ній прокуратура вимагатиме від суду не лише додаткових фінансових санкцій, а й примусових змін в алгоритмах Meta. Зокрема, йдеться про:

  • Впровадження ефективної верифікації віку;
  • Видалення механізмів, що сприяють активному пошуку жертв зловмисниками;
  • Зміну функцій «нескінченної стрічки» та автозапуску відео, які провокують залежність у підлітків.

Цей процес є лише частиною масштабної юридичної кризи для Meta. Наразі компанія стикається з тисячами позовів у різних штатах США, де її звинувачують у навмисному проектуванні продуктів, що шкодять ментальному здоров’ю молоді.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
