Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт № 11115 щодо регулювання діяльності Telegram та інших цифрових платформ. Про це повідомив автор законопроєкту народний депутат Микола Княжицький.
Рада взялася за Telegram: комітет підтримав законопроєкт про контроль платформ
Що не так з Telegram?
Необхідність регулювання, за його словами, обґрунтовується, зокрема, ризиками використання цифрових платформ російськими спецслужбами для вербування українців, координації диверсій, поширення фейків і дестабілізації ситуації в країні.
Окремо депутат звернув увагу на масштаб впливу Telegram в Україні. За даними опитування Ipsos, близько 62% українців використовують його як джерело інформації, а за іншими оцінками — понад 80%. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу цей показник становить від 5% до 30%.
Як пропонують контролювати
Пропонований на розгляд парламенту документ не передбачає заборони месенджерів, цензури чи обмеження анонімності користувачів, наголосив нардеп. Йдеться про встановлення базової відповідальності цифрових платформ.
Зокрема, пропонується зобов’язати такі сервіси:
- розкривати інформацію про власників і джерела фінансування,
- налагодити офіційний контакт із державними органами України,
- оперативно реагувати у випадках, пов’язаних із тероризмом, шахрайством або загрозами національній безпеці.
Санкції для порушників
У разі невиконання цих вимог передбачаються санкції — від фінансових до обмеження використання платформ державними органами, банками та установами, що працюють із персональними даними громадян.
«Українська держава повинна мати інструменти, щоб захистити своїх громадян. Це перший, я б сказав, максимально м’який крок. Якщо потрібно — до другого читання закон може бути посилений», — заявив Княжицький.
За словами депутата, документ не протирічить європейському законодавству: після консультацій є принципове розуміння і підтримка підходу з боку Європейської комісії, з урахуванням воєнних умов України.
Чому Telegram вважають небезпечним?
Дискусії щодо блокування Telegram в Україні тривають через низку факторів. По-перше, месенджер був створений росіянином Павлом Дуровим, і хоча команда декларує незалежність, сервери та структура власності викликають питання в українських спецслужб.
По-друге, відсутність дієвої модерації призводить до швидкого поширення фейків, російської пропаганди та дезінформації через анонімні канали.
По-третє, експерти з кібербезпеки неодноразово наголошували, що листування в Telegram не захищено наскрізним шифруванням за замовчуванням (воно доступне лише в режимі «Секретні чати»), що робить приватні повідомлення користувачів вразливими до перехоплення або доступу третіх осіб.
Верховна зрада тільки труси собі підтримувати може))
Вони з яндексом, вк і кіносайтами не можуть впоратися, а вже дивляться в бік телеграму де так незручно розповсюджують відео з викраденням цивільних поліцаями і гоблінами, будь-який сервіс впн вирішує всю цю парашу в пару кліків) а додатків впн що на пк, що на телефон хуліард))
Тому всі кому треба зайти в яндекс або подивитися якісь фільмі, яких немає на українських сайтах, спокійно собі дивляться що потрібно і де потрібно)
Переплутали, тут має бути «поширення правди про реальну ситуацію в Україні»))
ХАХАХАХА, найбільша брехня котра могла б бути)) Ще можна захистити громадян від корупції і замість грошей почати видавати талони на їжу)))
…На позачергових парламентських виборах у липні 2019 року Микола Княжицький балотувався у виборчому окрузі № 116 (місто Львів) від партії «Європейська Солідарність». За результатами голосування посів перше місце та був обраний народним депутатом України 9-го скликання. Є членом парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголовою групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща…
В что зрадники идей майдана???