@Рада взялася за Telegram: комітет підтримав законопроєкт про контроль платформ

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт № 11115 щодо регулювання діяльності Telegram та інших цифрових платформ. Про це повідомив автор законопроєкту народний депутат Микола Княжицький.

Що не так з Telegram?

Необхідність регулювання, за його словами, обґрунтовується, зокрема, ризиками використання цифрових платформ російськими спецслужбами для вербування українців, координації диверсій, поширення фейків і дестабілізації ситуації в країні.

Окремо депутат звернув увагу на масштаб впливу Telegram в Україні. За даними опитування Ipsos, близько 62% українців використовують його як джерело інформації, а за іншими оцінками — понад 80%. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу цей показник становить від 5% до 30%.

Читайте також: 76% українців не підтримують повне блокування Telegram, проте прагнуть більшого контролю

Як пропонують контролювати

Пропонований на розгляд парламенту документ не передбачає заборони месенджерів, цензури чи обмеження анонімності користувачів, наголосив нардеп. Йдеться про встановлення базової відповідальності цифрових платформ.

Зокрема, пропонується зобов’язати такі сервіси:

розкривати інформацію про власників і джерела фінансування,

налагодити офіційний контакт із державними органами України,

оперативно реагувати у випадках, пов’язаних із тероризмом, шахрайством або загрозами національній безпеці.

Санкції для порушників

У разі невиконання цих вимог передбачаються санкції — від фінансових до обмеження використання платформ державними органами, банками та установами, що працюють із персональними даними громадян.

«Українська держава повинна мати інструменти, щоб захистити своїх громадян. Це перший, я б сказав, максимально м’який крок. Якщо потрібно — до другого читання закон може бути посилений», — заявив Княжицький.

За словами депутата, документ не протирічить європейському законодавству: після консультацій є принципове розуміння і підтримка підходу з боку Європейської комісії, з урахуванням воєнних умов України.

Чому Telegram вважають небезпечним?

Дискусії щодо блокування Telegram в Україні тривають через низку факторів. По-перше, месенджер був створений росіянином Павлом Дуровим, і хоча команда декларує незалежність, сервери та структура власності викликають питання в українських спецслужб.

По-друге, відсутність дієвої модерації призводить до швидкого поширення фейків, російської пропаганди та дезінформації через анонімні канали.

По-третє, експерти з кібербезпеки неодноразово наголошували, що листування в Telegram не захищено наскрізним шифруванням за замовчуванням (воно доступне лише в режимі «Секретні чати»), що робить приватні повідомлення користувачів вразливими до перехоплення або доступу третіх осіб.