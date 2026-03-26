26 березня 2026, 8:00

Рада взялася за Telegram: комітет підтримав законопроєкт про контроль платформ

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт № 11115 щодо регулювання діяльності Telegram та інших цифрових платформ. Про це повідомив автор законопроєкту народний депутат Микола Княжицький.

Що не так з Telegram?

Необхідність регулювання, за його словами, обґрунтовується, зокрема, ризиками використання цифрових платформ російськими спецслужбами для вербування українців, координації диверсій, поширення фейків і дестабілізації ситуації в країні.

Окремо депутат звернув увагу на масштаб впливу Telegram в Україні. За даними опитування Ipsos, близько 62% українців використовують його як джерело інформації, а за іншими оцінками — понад 80%. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу цей показник становить від 5% до 30%.

Читайте також: 76% українців не підтримують повне блокування Telegram, проте прагнуть більшого контролю

Як пропонують контролювати

Пропонований на розгляд парламенту документ не передбачає заборони месенджерів, цензури чи обмеження анонімності користувачів, наголосив нардеп. Йдеться про встановлення базової відповідальності цифрових платформ.

Зокрема, пропонується зобов’язати такі сервіси:

  • розкривати інформацію про власників і джерела фінансування,
  • налагодити офіційний контакт із державними органами України,
  • оперативно реагувати у випадках, пов’язаних із тероризмом, шахрайством або загрозами національній безпеці.

Санкції для порушників

У разі невиконання цих вимог передбачаються санкції — від фінансових до обмеження використання платформ державними органами, банками та установами, що працюють із персональними даними громадян.

«Українська держава повинна мати інструменти, щоб захистити своїх громадян. Це перший, я б сказав, максимально м’який крок. Якщо потрібно — до другого читання закон може бути посилений», — заявив Княжицький.

За словами депутата, документ не протирічить європейському законодавству: після консультацій є принципове розуміння і підтримка підходу з боку Європейської комісії, з урахуванням воєнних умов України.

Чому Telegram вважають небезпечним?

Дискусії щодо блокування Telegram в Україні тривають через низку факторів. По-перше, месенджер був створений росіянином Павлом Дуровим, і хоча команда декларує незалежність, сервери та структура власності викликають питання в українських спецслужб.

По-друге, відсутність дієвої модерації призводить до швидкого поширення фейків, російської пропаганди та дезінформації через анонімні канали.

По-третє, експерти з кібербезпеки неодноразово наголошували, що листування в Telegram не захищено наскрізним шифруванням за замовчуванням (воно доступне лише в режимі «Секретні чати»), що робить приватні повідомлення користувачів вразливими до перехоплення або доступу третіх осіб.

Роман Мирончук
Коментарі - 5

Перший Потужний
26 березня 2026, 8:46
@Рада взялася за Telegram: комітет підтримав законопроєкт про контроль платформ

Верховна зрада тільки труси собі підтримувати може))

Вони з яндексом, вк і кіносайтами не можуть впоратися, а вже дивляться в бік телеграму де так незручно розповсюджують відео з викраденням цивільних поліцаями і гоблінами, будь-який сервіс впн вирішує всю цю парашу в пару кліків) а додатків впн що на пк, що на телефон хуліард))


Тому всі кому треба зайти в яндекс або подивитися якісь фільмі, яких немає на українських сайтах, спокійно собі дивляться що потрібно і де потрібно)
Перший Потужний
Перший Потужний
26 березня 2026, 8:47
@поширення фейків

Переплутали, тут має бути «поширення правди про реальну ситуацію в Україні»))
Перший Потужний
Перший Потужний
26 березня 2026, 8:58
@"Українська держава повинна мати інструменти, щоб захистити своїх громадян.

ХАХАХАХА, найбільша брехня котра могла б бути)) Ще можна захистити громадян від корупції і замість грошей почати видавати талони на їжу)))
TAN72
TAN72
26 березня 2026, 9:34
Свободны и независимы🤔
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 березня 2026, 10:39
Вы что тут «потерялись» Вы что против Законов от членов самой «потужной оппозиции» партии ЕС под руководством самого главного «сывочолого гетьмана» -петра порошенко???

…На позачергових парламентських виборах у липні 2019 року Микола Княжицький балотувався у виборчому окрузі № 116 (місто Львів) від партії «Європейська Солідарність». За результатами голосування посів перше місце та був обраний народним депутатом України 9-го скликання. Є членом парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголовою групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща…

В что зрадники идей майдана???
