Попри активні дискусії щодо можливого закриття популярного месенджера Telegram в Україні, більшість громадян наразі виступає проти його повної заборони. Водночас українці згодні на посилення нагляду за цією платформою з боку правоохоронних органів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
76% українців не підтримують повне блокування Telegram, проте прагнуть більшого контролю
Хто користується Telegram в Україні
За даними соціологічного опитування, проведеного наприкінці лютого 2026 року, 67% українців регулярно або періодично користуються Telegram. Основною аудиторією застосунку залишаються молодь, мешканці столиці та обласних центрів, а також громадяни з відносно високим рівнем доходів.
Питання безпеки: як українці оцінюють ризики
Більшість респондентів не вбачає прямої загрози для себе під час використання Telegram:
- 72% опитаних переконані, що месенджер ніяк не впливає на їхню особисту безпеку.
- 15% вважають, що додаток впливає на неї позитивно.
- Лише 8% опитаних вбачають у користуванні Telegram негативний вплив на особисту безпеку.
Водночас думки щодо впливу платформи на національну безпеку держави розділилися:
- 28% (кожен четвертий респондент) вважають, що Telegram становить загрозу нацбезпеці.
- Близько 33% переконані, що жодного впливу немає.
- Ще 25% респондентів не змогли дати чітку відповідь.
Блокувати чи контролювати: що пропонує суспільство
Ідею повного закриття доступу до Telegram в Україні більшість громадян не сприймає. Проти такого кроку виступають 76% респондентів, тоді як підтримують блокування лише 16%.
Проте українці готові до інших заходів. Більшість опитаних погоджується з необхідністю посилення контролю за месенджером з боку державних правоохоронних органів. Проти такого нагляду виступає лише 41% громадян.
Чому Telegram вважають небезпечним?
Дискусії щодо блокування Telegram в Україні тривають через низку факторів. По-перше, месенджер був створений росіянином Павлом Дуровим, і хоча команда декларує незалежність, сервери та структура власності викликають питання в українських спецслужб. По-друге, відсутність дієвої модерації призводить до швидкого поширення фейків, російської пропаганди та дезінформації через анонімні канали. По-третє, експерти з кібербезпеки неодноразово наголошували, що листування в Telegram не захищено наскрізним шифруванням за замовчуванням (воно доступне лише в режимі «Секретні чати»), що робить приватні повідомлення користувачів вразливими до перехоплення або доступу третіх осіб.
